Dramatický podzim v Ulici. Podívejte se, co čeká oblíbené postavy

Podzimní sezóna oblíbeného seriálu Ulice se blíží. Diváci se kromě jiného mohou těšit hned na tři nové výrazné postavy, které zasáhnou do osudů známých a oblíbených postav. Podívejte se, co si tvůrci připravili pro jednotlivé postavy.

Premiérového dílu seriálu Ulice se letos po letní pauze dočkají diváci už v pondělí 16. srpna. Ti nedočkaví nové díly najdou na Voyo dokonce už od pondělí 9. srpna.

Stejně jako v minulých sezonách se i v této otevřou témata, jež se dotýkají každého z nás, ať se jedná o problémy takzvané sendvičové generace, rakovinu prostaty, bossing na pracovišti, a nebo start do života u dětí z azylových domů. Některým postavám zasáhne do života láska, jiné čekají nové začátky a zásadní rozhodnutí.

Na podzim se v Ulici objeví i tři nové výrazné postavy, které zasáhnou do osudů známých a oblíbených postav. Zbrusu nová bude také úvodní znělka seriálu.

Magda

V životě oblíbené učitelky se objeví nová láska, která bude mít podobu úspěšného podnikatele Mirka. Ztvární ho herec Daniel Bambas. Magda Mirkovi okamžitě padne do oka. Mirkovým protipólem je Prokop, se kterým se Magda dokáže vášnivě pohádat i od srdce zasmát. Ve škole se z nich stanou spojenci proti klice Landová – Kalina, jež má svou představu o vzdělávání i vedení studentů k mimoškolním aktivitám. Jejich rozdílné názory na sebe budou narážet čím dál častěji.

Marečkovi

Marečkovi prožívají těžké chvíle. Mára odjel do Norska, aby vydělal peníze na splacení dluhů a Karla zůstala na rodinu sama. Pomáhá jí ale spousta lidí. Mezi nimi i Jirka Herman, což začne být trnem v oku Věrce, která si vezme do hlavy, že Jirka leze jejímu synovi do zelí. Přestože se to zdá absurdní, časem se dokonce i Luboš přesvědčí na vlastní oči, že Věrka zřejmě není daleko od pravdy.

Věrka i Luboš budou mít ale také spoustu starostí sami se sebou kvůli zdravotním problémům, jež oba dva podcení. Věrka nakonec skončí v nemocnici. Aby toho nebylo málo, Karla s Márou budou muset řešit i nové bydlení.

Nyklovi

U Nyklových přijdou nečekané starosti nejen kvůli Lexíkovi, jenž propadne online hrám, ale hlavně kvůli bistru. Přestože se zdálo, že Kateřinina hospoda a Vendulino bistro budou vedle sebe bez problémů fungovat, na podzim se mezi nimi rozhoří nelítostná válka, jež by mohla být pro bistro likvidační. Překvapivě ji rozpoutá Vilma Nyklová.

Do bitvy o rodinné štěstí se pustí také Ája, které už před létem došlo, co všechno ztratila, když dala Máriovi najevo, že s ním jako s partnerem do budoucna nepočítá.

Liškovi

Bedřich se na jaře potýkal s rakovinou prostaty. Problémy nezmizí ani po ukončení léčby, kdy se Bedřich obává ztráty potence. Hrozící ztráta mužství je o to choulostivější, že po létě narazí na Alici a mezi oběma opět přeskočí jiskra.

Vztahové peripetie se nevyhnou ani Anče, jíž to se Šimonem docela klape. To se ale po létě změní. Anča se ujme osmnáctileté Sáry, kterou zná z azylového domu a která najednou zůstane takřka bezprizorní. Anča by jí ráda pomohla postavit se na vlastní nohy, ovšem záhy zjistí, že Sára si občas přibarví a upraví realitu podle svého. To se začne čím dál více dotýkat i Ančina vztahu se Šimonem.

Klímovi

Vítkova situace v práci se bohužel nezlepší. Jeho šéf využije každé příležitosti, aby mu znepříjemnil život. Vyhodit ho nemůže, takže v šikanování ještě více přitvrdí, aby to Vítek vzdal sám, odešel. Vítek ale nehodlá vyklidit pozice bez boje.

Iva se po dovolené pustí do hubnutí, z čehož se stane běh na dlouhou trať s nejrůznějšími úsměvnými trapasy. Anežka bude mít na podzim plnou hlavu nejen ekologických témat, ale hlavně spolužáka Štefana. Michal zjistí, že návrat do bazénu a na přední příčky závodů nebude tak snadný, jak si myslel.

Blanka

Do Blančina života se opět naplno vrátí její exmanžel Luděk. Po létě své úsilí ještě znásobí, protože zjistí, že Evžen mu již nestojí v cestě. Osamělá Blanka si Luďka znovu pustí do života. Luděk toho šikovně využije a začne dobývat nazpět ztracená území, z čehož nebudou mít velkou radost Blančini blízcí ani Evžen. Blančinu rodinu považuje Evžen za svou, což začne být trnem v oku Kateřině.

Peškovi

Péče o dvě chaty začne Peškovým na podzim přerůstat přes hlavu. Obě nemovitosti budou potřebovat nutnou údržbu, což samozřejmě více zatíží rozpočet Peškových, takže zákonitě dospějí k rozhodnutí, že jednu z nemovitostí budou muset prodat. Která z nich to ale bude?

Marii a Jolaně vstoupí do života Jolanina dcera Vanda, kterou Jolana viděla naposledy jako malou holčičku. Vandu bude hrát Kristýna Hrušínská, což je navíc skutečná dcera Miluše Šplechtové alias Jolany.

Vandin otec s dcerou emigroval proti Jolanině vůli do Kanady a zpřetrhal všechna pouta mezi matkou a dcerou. Nyní se Vanda zničehonic objeví v Čechách. Pro Jolanu to bude obrovský šok. Marie navíc brzy zjistí, že kolem Vandy něco nehraje.

Jana

Janě před prázdninami došlo, že o Bruna už zřejmě definitivně přišla. Stačí ale, aby se několik týdnů neviděli, a rázem je všechno jinak. Ty dva to k sobě stále táhne, takže není divu, že mezi nimi znovu přeskočí jiskra. Po Dorčině návratu z pobytu v zahraničí se však začne všechno komplikovat.

S Janou pořád bydlí také Diana, protože se jí nedaří najít slušnou práci. Nad vodou ji podrží kromě Jany i Vladimír Pečenka. Díky Šárce a dění kolem kavárny dostane Diana příležitost, jak o sobě dát vědět a ucházet se o práci, v níž může ukázat, co v ní vězí. Odvrácenou stranu mince pocítí právě v souvislosti s kavárnou Jana a Vladimír. Oba skončí na policii.

V Ulici se letos objevil také zlatý olympionik Jiří Prskavec. Poslechněte si, jak popsal natáčení: