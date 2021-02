Pohledná myslivkyně má vášeň pro kance! Za rok jich skolí i čtyřicet

Eliška Štefaniocvá si v sedmnácti letech udělala zbrojní průkaz a lovecký lístek a v osmnácti přešla od vzduchovky k první kulovnici.

"Začalo to úplně nevinně, protože jsem vyrůstala na malé vesnici a neměla jsem tady žádnou vrstevnici, takže jsem s klukama začala chodit do lesa na naháňky," popsala svoje začátky Eliška.



"Od malička ráda četla, nějak se neprojevovala, že by měla záliby jako diskotéky a podobně, takže mě to nějak nepřekvapilo," přiznala její maminka Růžena.



Kulovnice váží necelé tři kila, ale drobná myslivkyně s ní manipuluje jakoby nic. Za rok s ní dokáže ulovit i sedmdesát kusů zvěřiny. Největší adrenalin ale zažívá při sledování divočáků, kterých si za rok z lese odnese i čtyřicet.

"Je nádhera koukat na sněhu, když jdou ty divočáci, to je pohádka. Ale není to jen o lovení, ale o zábavě a o podívané. Nemusí se za každou cenu střílet," přiznala Eliška.



"Ona je takový typicky zapálený myslivec, myslivec tělem i duší. Eliška má v malíku úplně všechno, lovení i čištění," řekl uznale kamarád myslivec Miroslav Pícha.

Eliška vystudovala myslivost a v civilu pracuje v kanceláři, jak jinak než u myslivců. Téměř každou noc ale vyráží do lesa. Někdy si jen tak čte na posedu a na svou kořist trpělivě vyčkává, jindy jde přímo po jejich stopách.



"Mám nejradši, když nelovím z posedu, ale když za tou zvěří šoulám, takže já si tu zvěř najdu třeba na poli a snažím se k ní dostat na co nejbližší vzdálenost. To je pro mě takový největší adrenalin,"

Kdyby Eliška nenosila pořád jen zelenou, málokdo by její zálibu tipoval. Drobná postava, vlasy až pod zadek a dlouhé upravené nehty. Právě ty dostávají pořádně zabrat ve chvíli, kdy svůj úlovek holýma rukama zpracovává.



"Mladé maso je to nejlepší, co může být na talíř. Prstýnky ani nehty nejsou překážkou, je to o zvyku," okomentovala s úsměvem svoje doplňky.



V okolí bydliště už si ulovila všechno, co si vysnila. Jednou by ale ráda skolila kamzíka, který u nás žije pouze v Jeseníkách.