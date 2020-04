Pohřbívání během epidemie: Obřad má pět minut a probíhá v autě

Pohřby, tak jak je známe, byly ve Španělsku vzhledem k epidemii a bezpečnostním nařízením zakázány. Země tak musela přijít s jiným řešením, jak by mohli pozůstalí říct svým nejbližším poslední sbohem. Není zde čas na slzy, ani dlouhá loučení. Celý obřad zabere stěží 5 minut. O novém způsobu loučení informovalo BBC.

Už tak obrovská bolest rodiny a blízkých je ještě umocněna tím, že ne všichni se smějí přijít rozloučit. Současná nařízení povolují pouze tři pozůstalé. Navíc celý obřad probíhá venku před dveřmi krematoria.

