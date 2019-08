Pohřeb místo oslavy čtrnáctin. Lidé se loučili s první obětí střelby

Příbuzní se rozloučili s 13letou Keylou Salazarovou, která zemřela při masakru na festivalu v Kalifornii. Pohřeb uspořádali jen dva dny poté, co by dívce bylo 14 let. S oběťmi střelby v El Pasu a Daytonu se lidé začnou loučit až po dokončení identifikace a pitev.