Pohyb na lékařský předpis? České zdravotnictví by ušetřilo 130 miliard!

Nedostatek pohybu nejen může připravit člověka o zdraví, vyjde i pěkně draho. Peníze mířící na léčení problémů, kterým se dá předejít pravidelným pohybem a úpravou jídelníčku, by se daly podle odborníka z Karlovy univerzity použít například na akutní zdravotní péči.

Prevence vyjde zdravotní pojišťovny až pětkrát levněji než následné odstranění zdravotních obtíží. "V zahraničí si tento problém již uvědomili. Ve Velké Británii a některých severských zemích už lékařské předpisy na pohyb fungují," řekl Václav Bunc z Fakulty tělesné výchovy a sportu Karlovy univerzity.



V zahraničí už patří mezi standardy proplácení některých pohybových aktivit pojištěncům. U českého zdravotnictví by se podobným způsobem podle Bunce dalo ušetřit až 130 miliard korun. Ty by pak mohly jít například na akutní péči.

Anketa Je podle vás pohyb na lékařský předpis dobrý nápad? Ano, s obezitou je třeba bojovat 70 7 hlasů Ne, lidé to stejně nebudou dodržovat 30 3 hlasy Hlasovalo 10 lidí.



"Přímým efektem je snížení nákladů na zdravotní péči, léky, nemocniční a ambulantní péči a tak dále. To je možné odhadnout na cca 70 až 80 miliard korun. Nepřímý efekt, jímž je například snížení výskytu obezity, kardiovaskulárních onemocnění, poruch pohybového aparátu, demence a podobně, se pohybuje okolo 40 až 50 miliard korun," popsal Bunc.



Pohyb na lékařský předpis by mohl velmi pomoci . Mnozí lidé zcela ignorují doporučení ze svého okolí, pokud by ale pohyb a úpravu jídelníčku předepsal lékař, existuje podle Bunce větší šance, že by byli pacienti zodpovědnější.

Podívejte se na reportáž TV Nova: