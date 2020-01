Pojištění při cestě na hory neberte na lehkou váhu. Na tohle si dejte pozor!

Zejména aktivnější návštěníci hor by měli věnovat cestovnímu pojištění velkou pozornost. U většiny pojišťoven nemá připojištění běžných zimních sportů, jako je lyžování, snowboarding či běžky, vliv na ceny a je již součástí základní nabídky.

Některé aktivity ale pojišťovny řadí do kategorie rizikových sportů a u těch je nutné připojištění. "Lidé by se měli zajímat o to, co vše pojišťovna počítá mezi běžné zimní sporty. Seznam se totiž u jednotlivých společností mírně liší. Jedna může například zahrnout jízdu na sněžném skútru do základního pojištění, ale jiná jej již bude počítat mezi rizikové sporty," vysvětluje analytik ePojisteni.cz Ladislav Gruber.

Mezi rizikové sporty pojišťovny obvykle zařazují jízdu ve snowparku, sáňkování, bobování, snowtubing, snow bungee rafting či freeding. "Rizikové sporty navíc si připojišťuje jen zlomek Čechů. V loňské zimní sezóně to byla přibližně 3 procenta klientů a o rok dříve pouhé jedno procento," upozorňuje Gruber.

Při výběru cestovního pojištění si především zkontrolujte, zda se vztahuje i na technickou pomoc při záchranné akci. U některých pojišťoven se tato položka totiž musí zvlášť připojistit. Bez ní vám neproplatí výdaje spojené se zásahem horské služby či transportem helikoptérou do nemocnice. Částka za takový zásah je značně vysoká.

Živitelé rodin by se měli zaměřit na úrazové pojištění, které pokrývá rizika trvalých následků úrazu a smrti, a jeho pojistné limity. Ty musí být dostatečně vysoké na to, aby finančně zabezpečily rodinu, pokud k takto vážnému úrazu dojde. Kvalitní úrazové pojištění vám zajistí také odškodné za každý den v nemocnici v rámci následné lékařské péče.

Zapomenout byste neměli ani na pojištění odpovědnosti, které se vztahuje na neúmyslné škody na majetku nebo zdraví, které způsobíte někomu jinému. Výše odškodnění za zranění jiného lyžaře na sjezdovce se může vyšplhat i na několik stovek tisíc korun.