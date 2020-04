Pojišťovny kvůli pandemii vrací peníze. "Ať platí i cestovky," vyzývají

Allianz odhaduje, že lidem, kterým epidemie koronaviru zkřížila plány na jarní dovolenou, vrátí několik desítek milionů korun.

"Abychom se férově zachovali vůči všem klientům, kteří si u nás sjednali cestovní pojištění na dobu, kdy vládní opatření zakazuje cestování turistů do zahraničí, budeme aktivně za krátkodobé smlouvy vracet celé pojistné,“ vysvětluje manažerka Allianz pojišťovny Veronika Hašplová.

Pojišťovna tvrdí, že pokud lidé dostali od cestovních kanceláří vouchery, musejí to kanceláře podle Allianz oznámit. Pojišťovna pak ve svém systému tato pojištění stornuje a nebude je fakturovat. "A povinností cestovek je zase informovat o tom své klienty a inkasované pojistné jim v plné výši vrátit,“ dodává Hašplová.

"V první vlně jde o smlouvy za období od 13. března do 30. dubna. Fakticky ale toto opatření potrvá až do doby, než bude možné do zahraničí vycestovat. Pro cestovní kanceláře to tedy znamená, že těmto klientům vrátí peníze jak za pojištění stornovacích poplatků, tak i za cestovní pojištění, zahrnující léčebné výlohy, úrazy, odpovědnost a další," vypočítává mluvčí Allianz pojišťovny Václav Bálek.

Podobně se ovšem chovají i jiné pojišťovny. "Pokud klient z vážného důvodu nevycestuje vůbec nebo se musí vrátit do Česka dřív, tak mu podle okolností vrátíme poměrnou část pojistného nebo i celou částku," uvedl na dotaz TN.cz mluvčí Kooperativy Milan Káňa.

"Pokud si klienti sjednali cestovní pojištění a z důvodu aktuální nastalé situace a zákazu vycestovat jej tedy nevyužijí, vrátíme jim samozřejmě zaplacené pojistné. Stačí, když nás klient o toto požádá a sdělí nám číslo účtu. Tuto záležitost vyřídíme většinou do týdne," přizvukuje mluvčí Generali České pojišťovny Ivana Buriánková.

Vstříc lidem, kterým mimořádná opatření a nouzový sav zhatily dovolenou, vychází i pojišťovna Uniqa. "Vracíme pojistné za individuální cestovní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, úraz, zavazadla – podle toho, co měl dotyčný sjednáno), požádá-li o to klient, jemuž odpadl pojistný zájem (nemohl odcestovat, protože mezitím došlo na zákaz cestování, popřípadě ministerstvo zahraničí vyhlásilo "nedoporučení“ navštěvovat zamýšlenou cílovou destinaci)," vysvětlila mluvčí Uniqy Eva Svobodová.

Redakce TN.cz oslovila s dotazem na téma cestovního pojištění a jeho vracení v době pandemie Covid-19 i Českou asociaci pojišťoven, která sdružuje bezmála tři desítky společností působících na trhu.

"Situaci v našich členských pojišťovnách sledujeme, Česká asociace pojišťoven ale není v roli, aby pojišťovnám cokoliv ukládala nebo doporučovala, a to především v souvislostí s dodržením pravidel hospodářské soutěže," reagovala pouze mluvčí asociace Veronika Nová.

