Pojišťovny dostaly pokutu 1,79 mil. Chybně nakupovaly očkování

Předseda ÚOHS Petr Rafaj rozklad pojišťoven zamítl. Nyní se rozhodovalo o spáchání přestupku, protože pojišťovny již uzavřely smlouvy s dodavatelem. Pojišťovny chtějí kvůli rozhodnutí úřadu podat správní žaloby.

"Šlo o společnou zakázku všech zdravotních pojišťoven, přičemž zadavatele zastupoval Svaz zdravotních pojišťoven. Ten také ve věci uvedené zakázky koordinoval a koordinuje postup všech zdravotních pojišťoven," řekl ČTK mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Oldřich Tichý. Vyjádření svazu, který sdružuje šest pojišťoven kromě VZP, ČTK zjišťuje.

Mluvčí druhé největší Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR Hana Kadečková ČTK sdělila, že pojišťovny podají správní žalobu. "Stejně jako ostatní zdravotní pojišťovny využijeme možnosti podat správní žalobu ke správnímu soudu, jelikož se domníváme, že postup všech zdravotních pojišťoven byl v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Pokud však správní soud nepřizná odkladný účinek, pokutu zaplatíme ve stanovené lhůtě," uvedla. Stejný postup za Vojenskou zdravotní pojišťovnu (VoZP) potvrdil vedoucí oddělení marketingu Jan Mates.

Podle zjištění ÚOHS se zdravotní pojišťovny, jež zakázku zadávaly společně, dopustily přestupku, protože při stanovení požadavku na minimální úroveň technické kvalifikace nepostupovaly přiměřeně vzhledem ke složitosti a rozsahu zakázky.

"Požadovaly doložení nejméně dvou uskutečněných referenčních zakázek v souhrnné hodnotě alespoň 300 milionů korun, přitom alespoň jedna z nich musela být nejméně za 25 milionů. Tyto reference však byly omezeny pouze na zakázky, jejichž předmětem byla přímá dodávka léčivých přípravků do ordinací praktických lékařů či očkovacích center," uvedl Švanda.

Tímto diskriminačním vymezením zadavatelé podle ÚOHS vyloučili ze soutěže potenciální dodavatele, kteří dříve očkovací látky dodávali, avšak činili tak například při zajištění dodávek do nemocnic či lékáren. "To přitom nevylučuje, že tito dodavatelé disponovali všemi nezbytnými schopnostmi a zkušenostmi řádně plnit předmět veřejné zakázky, tedy zajistit komplexní dodávku a distribuci léčivých přípravků také do ordinací," uvedl Švanda.

Největší pokutu dostala VZP, a to 600 000 korun.

Poloviční pak dostala Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví dostala 210 tisíc, Revírní bratrská pokladna 150 tisíc, Vojenská zdravotní pojišťovna 180 tisíc, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 250 tisíc a Zaměstnanecká pojišťovna Škoda rovných sto.