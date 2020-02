Pojišťovny nově proplatí řadu pomůcek! Ušetří diabetici i senioři

Novely nejrůznějších zákonů vás zpravidla donutí sáhnout hlouběji do kapsy, nové změny ve veřejném zdravotním pojištění ale tentokrát myslely spíše na prospěch pacientů. Řadu potřebných pomůcek vám pojišťovny nově proplatí.

Chronicky nemocní pacienti vydávají nemalé částky nejen za léky, ale i další zdravotní pomůcky. S náklady na jejich pořízení nyní více pomohou zdravotní pojišťovny. Úlevu v napjatém rozpočtu pocítí například diabetici, ale i vozíčkáři nebo pacienti s inkontinencí.

Změny v úhradách zdravotnických prostředků začaly platit na konci loňského roku, pojišťovny nyní samy začínají informovat klienty, na co přesně mají nárok. Až příště zaplatíte v lékárně za zdravotní nezbytnosti, vezměte si pro jistotu účtenku a poptejte se na pobočce své zdravotní pojišťovny, zda právě na ni můžete získat příspěvek. Nově zdravotní pojišťovny hradí 13 zdravotnických prostředků a u 14 položek se zvýšila buď úhrada pojišťovnou, nebo počet kusů, které lze čerpat.

Zatímco pro zdravotní pojišťovny změna zákona představuje zvýšení úhrad minimálně o 500 milionů korun ročně, samotným pojištěncům se finančně uleví. "Například diabetikům, kteří se léčí intenzifikovanou inzulínovou terapií, se hradí nově až 1500 kusů diagnostických proužků pro stanovení glukózy z krve za rok, zatímco dříve to bylo maximálně 1000 kusů za rok. Dětem do 18 let a ženám s těhotenskou cukrovkou bude uhrazeno až 2500 kusů diagnostických proužků za rok oproti loňským maximálně 1800 kusům za rok. Pro urychlení celého procesu odpadlo i schvalování úhrady revizním lékařem pojišťovny,“ říká Hana Kadečková, tisková mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR.

Diabetici používající senzory pro okamžité monitorování glukózy, mají nově nárok na 26 plně hrazených kusů za rok, dříve pojišťovny pouze přispívaly. Diabetici používající systém pro kontinuální monitoraci glukózy, mají nově budget ve výši 60 000 Kč za rok na senzory a vysílače, příp. přijímače. Nově jsou zařazeny v úhradách od zdravotních pojišťoven i náplasťové inzulínové pumpy pro kratší použití, např. právě při těhotenském diabetu.

Zdravotní pojišťovny zvýší i úhrady za zdravotnické prostředky pro léčbu poruch dýchání ve spánku. Bonusem navíc je, že každý přístroj je nově vydávaný, včetně zvlhčovače. Vyšší je i úhrada na příslušenství k těmto přístrojům, například nové masky. Nově budou pojišťovnou hrazeny i vysokoprůtokové koncentrátory kyslíku pojištěncům, kteří potřebují průtok kyslíku od 5 do 10 litrů/min.

Pojištěnci používající zdravotnické prostředky pro vlhké hojení ran, mají nově o tři měsíce odloženo schvalování léčby revizním lékařem. Pojišťovně se pouze oznámí zahájení léčby, revizní lékař bude úhradu schvalovat až po šesti měsících léčby.

Pozitivní změnou pro inkontinentní pacienty je, že si mohou nově vybrat jakýkoliv zdravotnický prostředek, který jim vyhovuje, bez ohledu na stupeň postižení. Mohou si zvolit, zda chtějí vložky, kapsy, vložné pleny, plenkové kalhotky, intravaginální tampony či fixační kalhotky. Dosud bylo stanoveno, že například pokud pacient spadá do III. stupně inkontinence, může čerpat jen plenkové kalhotky. Pacient ve III. stupni inkontinence má prostředky plně hrazeny pojišťovnou.

Nově jsou některé, dříve pojišťovnou zapůjčované zdravotnické prostředky vydávány rovnou do vlastnictví pojištěnce. Jde například o určité typy mechanických vozíků a zdravotnické prostředky podléhající cirkulaci, u nichž je doplatek pojištěnce vyšší než 2000 Kč. „Novinkou je také možnost souběžné úhrady mechanického invalidního vozíku a elektrického invalidního vozíku, a to při indikaci udržení zbytkového svalového potenciálu a mobilizaci funkčních rezerv. Polohovací lůžka jsou nově zapůjčována jen elektricky polohovatelná,“ doplňuje Hana Kadečková.