Pojišťovny přispívají na psychology i dezinfekce, zájem je velký! PŘEHLED

Už tři měsíce si mohou klienti největší zdravotní pojišťovny požádat v rámci pilotního projektu o příspěvek na psychosociální podporu. Doposud tak učinilo 2366 lidí, a to nejčastěji ve věku 30 až 50 let.

VZP přispívá klientovi na maximálně 10 sezení, na každé částkou 700 Kč. O poukaz v tomto pilotním projektu si zatím zažádalo přes 2300 klientů. "Vnímáme to jako svůj další závazek – zapůsobit na širokou společnost s apelem, že vyhledání odborné pomoci není nic, za co by se měl kdokoli stydět. Naopak – duševní hygiena, klid a pohoda je jednou z cest, jak tuto nepříznivou dobu snáz překonat,“ vysvětluje náměstek ředitele Ivan Duškov.

Podle něj velký zájem o pomoc odborníků souvisí právě s obdobím koronavirové krize, kdy stoupl výskyt duševních onemocnění. Nejvíce (zhruba 43 %) žádostí chodí z Prahy, dále pak z Brna (17 %). Největší skupinu tvoří lidé ve věku 30 až 50 let (50 %), dále pak lidé od 18 do 30 let (39 %). V jedenácti procentech případů jde o lidi nad 50 let. V 79 % případů si o příspěvek na psychosociální podporu požádaly ženy.

"Je vidět, že aktuální situace spojená s koronavirovou pandemií je velmi náročná také pro mladší klienty. Nesmíme podléhat iluzi, že si mladí poradí lépe. Psychosociální pomoc musí být dostupná všem věkovým skupinám stejně,“ dodává Ivan Duškov. O příspěvek je možné zažádat do konce května.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Na duševní zdraví svých klientů myslí ale i další zdravotní pojišťovny. Až 2500 korun na psychoterapie nabízí Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP). Potřebnou terapii klientům ČPZP nabídne asi 180 soukromých psychoterapeutů, kteří absolvovali akreditovaný psychoterapeutický kurz. Seznam terapeutů najdou klienti na webových stránkách ČPZP.

"Jedno sezení u specialisty bude stát pojištěnce ČPZP maximálně 700 Kč. Pojištěnci ČPZP pak od pojišťovny mohou získat až 5x 500 Kč, tedy 2500 Kč,“ vysvětlila podmínky programu Duševní zdraví mluvčí Elena Mazurová.

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

Čerpat z programu duševního zdraví je možné i u Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR, která nabízí až 1500 korun dětem a 500 korun dospělým. Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemie nemoci covid-19 a s tím spojenými opatřeními vlády se ZP MV ČR navíc rozhodla podpořit své klienty novým příspěvkem z Fondu prevence na nákup respirátorů – a to ve výši 100 korun.

Oborová zdravotní pojišťovna

Potřebnou psychologickou či psychoterapeutickou péči u smluvních partnerů plně hradí klientům Oborová zdravotní pojišťovna (OZP). Doporučení ke klinickému psychologovi či psychiatrovi obvykle vypisuje praktický lékař. U nesmluvních odborníků se pacient hradí konzultace i léčbu sám.

Vojenská zdravotní pojišťovna

Také Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP) by chtěla svým klientům poskytnout potřebnou psychologickou péči. Kvůli vysokým nákladům spojeným s plošným testováním na to ale nezbývají peníze. Svým klientům však nabízí příspěvky na dezinfekce či vitaminy podporující imunitu.