Pojišťovny vrací přes půl miliardy za doplatky za léky. Máte nárok i vy?

Lidem, kteří často doplácejí na léky, se do kapes vrací stále více peněz. Může za to mimo jiné novela zákona, která už v minulosti u řady skupin snížila roční limit. Od letošního roku přitom přibyli další lidé, kteří se v lékárně o své úspory tolik bát nemusejí.

Pokud na doplatcích za léky zaplatíte během jediného roku více než 5000 Kč, zdravotní pojišťovna vám navíc vydané peníze vrátí. Děti a senioři nad 65 let mají tento limit dokonce snížený, původně byl v poloviční hodnotě, v roce 2018 se ale díky novele zákona o veřejném zdravotním pojištění snížila dětem a seniorům od 65 let na 1 000 Kč a důchodcům nad 70 let dokonce na 500 Kč.

Od letošního ledna platí další novela zákona, která snížila roční limit i občanům s přiznanou invaliditou ve II. či III. stupni na 500 Kč. Pokud tedy vydají na započitatelných doplatcích za léky v letošním roce více než pětistovku, částky nad tento limit jim jejich zdravotní pojišťovny budou vracet. Tito pojištěnci však své zdravotní pojišťovně musí tyto skutečnosti doložit. V případě nedoložení kopie rozhodnutí o invalidním důchodu či posudku o posouzení zdravotního stavu se na pojištěnce automaticky vztahuje limit dle věku. Senioři a děti o přeplatky pojišťovnu žádat nemusejí, dostávají je automaticky.

Svým klientům, kteří zaplatili v lékárnách nad tzv. ochranný limit za započitatelné doplatky za léky, vrátila například Všeobecná zdravotní pojišťovna za loňský rok bezmála 493 milionů korun. "Ve srovnání s rokem 2018 jde o nárůst o více než 70 milionů korun," dodal tiskový mluvčí VZP Vlastimil Sršeň. Zákonem stanovenou hranici loni překročilo přes 464 tisíc klientů VZP, z toho nad 70 let věku jich bylo téměř 395 tisíc.

Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra ČR vyšly vloni doplatky na léky na téměř 90 milionů. "Počet lidí s nárokem na vrácení přeplatku za započitatelné doplatky na léky, stejně jako vrácená částka se významně zvyšují. Zatímco loni jsme vrátili klientům 89 953 642 korun, o rok dříve byla částka o 15,5 milionů nižší. Peníze za loňský rok jsme rozeslali 73 991 klientům, což je o 8 244 více klientů než v roce 2018," upřesnila mluvčí ZP MV ČR Hana Kadečková.

Výši započitatelných doplatků si hlídat nemusíte, ani o ni nikde žádat, to mají za úkol přímo pojišťovny. V případě, že si chcete zkontrolovat, jaké doplatky za léky vám byly do limitu započítány, můžete pojišťovnu požádat o roční výpis z účtu. Některé pojišťovny poskytují výpis vykázané zdravotní péče dokonce i v on-line podobě nebo v mobilní aplikaci. Pojišťovny přeplatky vrací většinou poštovní poukázkou, pokud nahlásíte potřebné údaje, mohou vám chodit i na bankovní účet.