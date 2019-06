Pojmenujte lvíčka, vyzval šéf sněmovny. Takovou reakci nečekal

"O tom, že mám v práci nového parťáka, jsem vám už psal. Je to plyšový dvouocasý lvíček. Má to ale háček. Lvíček nemá jméno. Jaké by mu nejvíc slušelo a proč? Je to jenom na vás, na vašich dětech a vnoučatech!" napsal v sobotu Vondráček na svůj facebook.

Autorům pěti nejoriginálnějších nápadů slíbil, že je pozve do sněmovny a tam jim svíčka předá. Autora vítězného jména navíc podle Vondráčka čeká překvapení.

"Ať je návrhů co nejvíc, těším se!" napsal Radek Vondráček na facebooku a lidé se jeho výzvy skutečně chopili. Většina návrhů je ale narážkou na Vondráčkova stranického šéfa Andreje Babiše a jeho kauzy.

"Stábček," navrhuje lva pojmenovat pan David. Jiří vymyslel hned několik jmen. "Dotáček, stbáček, kňouráček, kampaníček, Burešek a řepkáček. Pche, těch jmen by se dalo vymyslet, ještě bych mu dal tu stylovou kšiltovku z Číny s nápisem oj*bu Česko," napsal.

Hana navrhla lva pojmenovat Olaf, podle Evropského úřadu pro boj proti podvodům, který má právě zkratku OLAF. Ten prošetřoval kauzu Čapí hnízdo.

Mezi dalšími návrhy byl Burešek, podle údajného krycího jména Andreje Babiše ve spisech STB, Agráček v narážce na Agrofert, či Tousťáček podle dotace na výrobní linku na toustový chléb, který dostala společnost Penam z holdingu Agrofert.

Vondráček je předsedou Poslanecké sněmovny od listopadu předloňského roku, předtím byl necelý rok 1. místopředsedou sněmovny. Upozornil na sebe na jaře letošního roku, když se objevily fotografie, jak hrají společně s poslancem hnutí ANO Miloslavem Janulíkem na kytary v jednacím sále na stole, kde sedí vedení sněmovny. Láska k hudbě Vondráčka evidentně neopustila, dvě kytary a mikrofon jsou za ním vidět i na fotografiích se lvíčkem.