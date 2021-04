Pokažená oslava Patrasové: Felix raději utekl za Gelemovou!

Dáda Patrasová v úterý slavila 65. narozeniny ve velkém stylu. Honosný večírek uspořádala ve své vile na pražských Vinohradech. Mezi gratulanty nechyběl ani její manžel Felix Slováček. Ten se však ještě před koncem oslavy, jak sám TN.cz potvrdil, odporoučel za svou milenkou Lucií Gelemovou. Královna dětských srdcí v tom problém nevidí, svůj velký den si prý užila. Pro umělkyni by ale hezká slova nenašla.

Dáda Patrasová má za sebou oslavu velkého životního jubilea. Narozeniny se podle jejích slov náramně vyvedly. S tím ale nesouhlasí Felix Slováček.

Z oslavy ve vinohradské vile odešel a už o půl osmé večer byl se svou přítelkyní Lucií Gelemovou v žižkovském bytě. "To se vůbec nedá popsat. Museli byste vidět, jak ta oslava probíhala,” vysvětlil TN.cz, proč dal před manželkou nakonec přednost mladší umělkyni.

S tou si dopřál sklenici vína a podle jejich úsměvů si spolu strávený čas vždy dokážou náramně užít. "Tak na zdraví. Přípitek, slavíme," napsala k fotce Gelemová. Těžko říct, zda to bylo na počest Patrasové, která ji považuje za svého úhlavního nepřítele.

Královna dětských srdcí s manželovou výtkou nesouhlasí. "On přece vůbec neodešel," řekla nejprve pro TN.cz, pak ale obrátila: "Mně vůbec nevadilo, že z té oslavy odešel. O tom, že s paní Gelemovou pil potom víno, ale nic nevím. Všechno proběhlo naprosto v pořádku, jsem tady dodnes obklopená hromadou kytek. Nevidím v ničem problém."





Jak vyplynulo z tónu jejího hlasu, Gelemová je pro ni i nadále persona non grata. "Jak bych mohla mluvit hezky o někom, kdo mi naboural rodinu?" ptala se řečnicky s povzdechem.

Slováček se s Gelemovou seznámil už v roce 2014, od té doby spolu tráví čas. Loňskou první vlnu koronaviru přečkali na chatě v jižních Čechách.

Patrasová se s jejich vztahem nejprve nemohla smířit, nakonec si ale také našla milence, a to rovnou Itala Vita. Dáda má za sebou několik nelehkých let. Právě vztah s Vitem jí prý ale znovu vrátil do života radost. Kvůli pandemii teď spolu komunikují jen na dálku a už se těší, až se zase shledají (čtěte zde).

