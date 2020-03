Pokladním zakázali nosit roušky, šíří se mezi lidmi. Jak je to doopravdy?

Zpráva o tom, že prodejce zakázal pokladním a dalším pracovníkům nošení roušek, se objevila na facebookovém profilu téměř každého z nich. Několik upozornění na toto téma a žádostí o prověření nám přišlo také do redakce - ať už prostřednictvím emailu nebo facebooku.

"Zaměstnanci si chtěli vzít své vlastní roušky a bylo jim to zakázáno! Aby nedělali paniku! Co to tam máte za vedení?" ptala se společnosti Penny Market Jana. "Můžete mi vysvětlit, proč jste zakázali pod postihem zameěstnancům nosit roušky a riskujete tak zdraví všech lidí?" napsal zase pod příspěvek Kauflandu Matěj.

Obě tyto společnosti takovou informaci popřely. "Zdraví zaměstnanců a zákazníků je pro nás prioritou. Řídíme se rozhodnutím vlády a ministerstva zdravotnictví. Zaměstnancům nosit roušky nezakazujeme," odpověděl správce facebookového profilu řetězce Kaufland.

"Rádi bychom uvedli na pravou míru informaci, že zakazujeme nosit roušky na našich prodejnách. Toto opravdu není pravda, školíme a podporujeme náš personál, aby dbali na svou bezpečnost, hygienu a tím i samozřejmě chránili zdraví našich zákazníků," sdělila za Penny Market Martina.

Podobně reagoval také řetězec Billa. "Na naše zaměstnance zároveň apelujeme, aby v případě, že si ochranné pomůcky dokáží pořídit sami, aby tak učinili, finanční náklady za pořízení těchto pomůcek jim následně proplatíme," ujistila společnost na facebooku.

Jediný obchodní řetězec Albert tuto informaci nepřímo potvrdil. "Jelikož se situace mění z hodiny na hodinu a z minuty na minutu, došlo i u nás ke změně. Tedy zaměstnanci mohou vlastní roušky, které si přinesli z domu, použít," odpověděla za Albert na opakovaný dotaz "Helča".

Prodejce se brání tím, že postupoval v souladu s pokyny Státního zdravotního ústavu, "který nošení jednoduchých ústních roušek jako ochranu před Covid-19 nedoporučuje". "Vnímáme, že povolení může nyní přispět ke psychické pohodě zaměstnanců a proto toto opatření s eskalující situací rušíme," doplnila společnost v oficiálním prohlášení.

Lidl se přímo k tomuto nařčení nevyjádřil, ohlásil ale dobrou zprávu, podle níž je jasné, že nošení roušek prodavačům nezakazoval. "Roušky jsou nedostatkovým zbožím, přesto se nám podařilo je pro všechny zaměstnance sehnat. Budeme je distribuovat zítra," oznámil Lidl.

Ani Tesco na tyto komentáře nereagovalo, ozvala se ale jedna ze zaměstnankyň. "Tesco nezakazuje zaměstnancům nosit roušky, naopak rozdává je, i rukavice, dezinfekce," uvedla Eva. Společnost navíc prý intenzivně spolupracuje s vládou na co nejrychlejším zajištění dodávek ochranných pomůcek.

"Již máme veřejný závazek od předsedy vlády, že nám roušky a respirátory zařídí a ihned zajistí na všechny naše prodejny. Na prodejnách doporučujeme zákazníkům si chránit oblast nosu a úst rouškou, respirátorem, ústenkou nebo šálou," sdělil řetězec Tesco.

Mezi 10. a 12. hodinou nesmí do obchodu nikdo jiný než senioři nad 65 let. Více se dozvíte ve videu: