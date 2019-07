Pokrok v medicíně, čeští lékaři použili léčivo s radioaktivní látkou

Lékaři z brněnského Masarykova onkologického ústavu dali pacientovi nemocnému rakovinou vůbec poprvé léčivo s radioaktivní látkou. Díky tomu se podařilo naprosto přesně zobrazit ložiska nádorů. V rámci studie dostane radiofarmaka 50 pacientů, časem by je měla hradit pojišťovna.

Pan Josef je první člověk v Česku, který na vlastní kůži vyzkoušel nejmodernější způsob léčby rakoviny. Pacient měl dlouhodobé problémy s trávením. "Moje hlavní problémy začaly, že jsem měl velké bolesti břicha," vysvětlil pan Josef.

Lékaři zjistili rakovinu tenkého střeva. U tohoto typu onemocnění se v těle tvoří velmi malé nádory, které dokážou radiofarmaka odhalit. Látka se zavede jehlou přímo do krevního oběhu, v těle vyhledá nádorové buňky a díky přítomnosti radioaktivního Gallia zobrazí i ta nejmenší ložiska.

Například nádor v uzlině má velikost jen několik milimetrů a běžnou metodou by ho lékaři neobjevili. Na onkologii ho teď mohou ozářit nebo odstranit chirurgicky. Už teď se vyvíjejí léčiva, která dokážou nádory vyhledat i zničit.

V zahraničí se radiofarmaka používají už řadu let, do Česka se dostávají až teď díky nové legislativě. Nemocnice si už může radioaktivní léčivo sama připravit ve své laboratoři. Ampule se ozáří až těsně před aplikací do těla a mohou se tak skladovat i v lékárně.

"Máme připravené další dva pacienty na měsíc červenec," sdělil primář Masarykova onkologického ústavu Zdeněk Řehák. Podle odhadů vyjde aplikace radiofarmaka na šedesát tisíc korun. Pacientům je bude hradit pojišťovna.