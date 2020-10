Pokud nebudete respektovat opatření, tak přitvrdíme, hrozí Prymula

Roman Prymula na pondělní tiskové konferenci uvedl, že zatím se Češi nemusí bát tvrdých opatření. “Existuje logicky celá škála od opatření velmi mírných, až po to terminální opatření, což je uzávěra, podobně jak se děje v Izraeli nebo v Madridu. Ale v tuhle chvíli já zatím nepředpokládám že by bylo nutné sahat k těm opravdu nejtvrdším opatřením,“ uvedl ministr.

Zároveň ale Prymula dodal, že situace se může během pár dní změnit, a to v případě, když by Češi nerespektovali aktuální nařízení a byli nezodpovědní. “Záleží na každém z nás, jak ta měkčí opatření budou dodržována, protože ta jsou kalkulována s určitou mírou dopadu na celý vývoj té epidemie a pokud dejme tomu 30 nebo 40 procent populace je nebude respektovat, tak je logické, že by nestačila na to, abychom tu křivku byli schopni adekvátním způsobem korigovat. Pak by musela přijít opatření tvrdší,“ varoval Prymula.

V neděli v Česku přibylo 1841 nově nakažených, což je největší nedělní nárůst počtu nakažených od začátku pandemie. Nejvážnější situace panuje na Uherskohradišťsku. V neděli opět vzrostl počet hospitalizovaných ve vážném stavu.