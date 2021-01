Krajský soud v Plzni dnes poslal na 16 let do vězení 25letého muže, který se pokusil zabít svou bývalou přítelkyni a jejího kamaráda. Do dvojice nacouval autem ve čtyřicetikilometrové rychlosti. Muž musí navíc zaplatit půlmilionové odškodné. Rozsudek není pravomocný.