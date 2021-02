Pokuta jako motivace?! Za otevřenou hospodu platil jen 10 tisíc a vydělává

Jiří Janeček má za sebou dvouměsíční rebélii. V pivovaru ve středočeských Jincích jede od prosince zákaz nezákaz, a tak ho v podstatě zanedbatelná pokuta překvapila.



"Je to teď v rovině přestupku. Samozřejmě, když budeme tu činnost dále provozovat a dostaneme další pokutu, tak je možné, že ta pokuta bude vyšší než tato," předpokládá.

"Já bych strašně rád řekl, že jsem rád, že na těch úřadech jsou lidé, kteří chápou naši situaci, a myslím si, že ji chápou daleko lépe než vláda jako taková."

Janeček byl připravený na mnohem tvrdší trest, který by ho donutil sáhnout do fondu na pokuty. Teď ale může bez větších obav dál podnikat. Nikde jinde v okolí nemá konkurenci, a tak si na tržby nemůže stěžovat.



"My to spíš bereme jako ostrov svobody. My tady máme pátky, soboty samozřejmě daleko silnější. Ale co se týče týdne, tak je to velmi podprůměrné a nedá se říci, že by to byl významnější zisk. Ale je to odpor a naděje pro občany v ČR a myslím si, že to za ten risk stojí," vysvětluje svůj postoj.



Podnikatele netrápí výčitky svědomí, že by kvůli shromažďování lidí u něj v podniku přispěl k nárůstu lidí nakažených covidem. Ba naopak. Kdyby věděl, jak se situace s pandemií bude vyvíjet, nechal by pivovar v provozu už i na jaře.



"Co se týče mého morálního dilema, nemám v tuto chvíli žádné. Jediná možnost, která by mě přesvědčila uzavřít restauraci, je demise vlády, nová vláda a jasný program, který by řekl, že za měsíc je všechno vyřešeno," tvrdí hospodský.

I když městský úřad v Příbrami Janečka šetřil, on sám nepředpokládá, že by se teď k němu přidali další provozovatelé a proti pokutě se chce odvolat.