Pokuty za odmítání roušek se osvědčily. Lidé jsou ukázněnější, hlásí ČD

"V souvislosti s úpravou Smluvních přepravních podmínek se ukázněnost cestujících obecně mírně zvýšila. A to i v jiných případech, než je nedodržování nošení roušek," popsala dopad novinky pro TN.cz mluvčí ČD Gabriela Novotná.

Není to tak, že by průvodčí pokuty vůbec nedávali, ale nemusejí k tomu přistupovat příliš často. "Situací, kdy kvůli neuposlechnutí výzvy došlo k vystavení přirážky, jsou pouze jednotky denně," přibližuje Novotná. Dráhy zatím ani neuvažují o tom, že by výši sankce jakkoli upravovaly.

Před měsícem vyvolal velkou pozornost příběh Martiny, na kterou vlakový personál kvůli tomu, že si odmítala nasadit roušku, zavolal policii. Za neplánované zastavení vlaku a jeho následné zpoždění dostala celkem pokutu 4600 korun. A zdá se, že příběh zaúčinkoval jako odstrašující příklad.

"Podobné incidenty, jako byl zmiňovaný medializovaný případ, jsme po této události nezaznamenali," pochvaluje si mluvčí Novotná.

Pokutu tisíc korun mohou dostat za odmítání roušek také cestující Leo Expressu. "Udělována je jen občas, jde o jednotky případů týdně," uvedl na dotaz TN.cz mluvčí dopravce Emil Sedlařík. Pokud ani pokuta odbojné pasažéry nepřiměje k zakrytí úst a nosu, může je personál z vlaku vyhodit, v úplně krajním případě přivolat policii tak, jako se to stalo paní Martině.

Podle Sedlaříka jsou ale případy, kdy personál vlaku cestující(ho) vysadí, neboli vyloučí z přepravy, ještě vzácnější než uložení zmíněné pokuty.

Povinnost mít roušku nebo jinak zakrytý obličej, nechybí ani v přepravních podmínkách RegioJetu. Co tam ovšem na rozdíl od Českých drah a Leo Expressu schází, je pokuta.

"Většina lidí bez roušky si ji prostě jen zapomene nasadit. Se všemi se snažíme domluvit a tento přístup se nám zatím osvědčuje. Nezaznamenali jsme případy, že by lidé nasazení roušky cíleně odmítali, nevím ani o tom, že bychom někoho vyloučili z přepravy," přibližuje cestu "po dobrém" mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

