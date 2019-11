Poláci chtějí rozšířit hnědouhelný důl, Česko to odmítá

České ministerstvo životního prostředí dnes vydalo nesouhlasné stanovisko k rozšiřování hnědouhelného dolu. Důl by byl podle plánů Poláků rozšířen podél silnice z Žitavy do Bogatyně, a to na 30 kilometrů čtverečních. Těžby by měla jít do hloubky 330 metrů. Pokud by se polská strana rozhodla i český nesouhlas přesto těžbu rozšířit, Česko požaduje kompenzace. Obává se případných škod, ekologického dopadu i nadměrného hluku.

Stanovisko vydalo ministerstvo spolu s Libereckým krajem, který se obává v souvislosti s rozšiřováním dolu úbytku podzemní vody na svém území. Polská strana by tomu měla zamezit vybudováním těsnící hydroizolační stěny.

Koncese pro důl Turów měla původně vypršet na jaře příštího roku, skupina PGE, která důl vlastní, chce ale těžbu prodloužit až do roku 2044. Do roku 2038 by se mělo vytěžit až 11,5 milionů tun uhlí ročně, poté by měla výtěžnost postupně klesat.

Důl zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu, která představuje osm procent dodávek energie v Polsku. Součástí elektrárny jsou i obří skleníky pro pěstování rajčat a okurek, i ty vyvolávají nevoli. Během noci se v nich totiž svítí a ruší okolní obyvatele. Měření ukázala, že svou světelností se blíží stotisícovému městu Liberec.