Poláci chtějí zabíjet bobry. Ministr pro to má velmi zvláštní důvod

Polský ministr zemědělství Jan Krzysztof Ardanowski na konferenci v Parlamentu prohlásil, že by měl být povolen lov bobrů. Jejich ocas je podle něj totiž afrodiziakum. Žádá tedy, aby zvíře bylo označeno za jedlé.

V současné době jsou bobři v Polsku částečně chráněni, je však povoleno například snižování jejich počtu. Zvíře je také na seznamu druhů, kteří poléhají zvláštní ochraně v Evropské unii.

Teď by ale mohlo být vše jinak. Podle ministra zemědělství Ardanowského je ocas bobra velké afrodiziakum. Z toho důvodu chce požádat, aby vodní hlodavec byl označen jako jedlé zvíře.

Ministr si na konferenci "Role zemědělských komor při utváření a realizaci zemědělské politiky státu" postěžoval, že by bylo složité najít někoho, kdo by chtěl lovit chráněná zvířata, i kdyby to bylo povoleno.

Ve středověku křesťané považovali bobra za postní jídlo. Jeho pachové žlázy byly navíc používány v medicíně, údajně ke snižování horečky. Pravdou je, že obsahují kyselinu salicylovou, která má podobný účinek jako acylpyrin.