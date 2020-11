Poláci zpřísňují opatřením, Češi vzali obchody u hranic útokem!

Češi v pátek využili na nějakou dobu poslední možnost zajet si nakoupit do Polska. Od víkendu tamní vláda zpřísňuje protiepidemická opatření. Zavírají se obchody i velká nákupní centra. Ta byla na rozdíl od těch u nás dosud otevřená a Češi mohli bez omezení k našim sousedům cestovat.

Třeba oblečení nebo vánoční dárky už si v polském pohraničí nenakoupíme. "Já sem do Polska jezdím pravidelně, třeba pro boty, oblečení, to se musí zkusit. Teď navíc nikdo neví, jaká bude situace a kdy se obchody u nás otevřou, jestli vůbec do Vánoc," zamýšlí se jeden z oslovených.

Polsko po vzoru Česka zavírá vše kromě lékáren, drogérií a potravin. "Hodně Čechů jezdí do Polska a nakupují tady. A nejen sem, ale i do okolních měst, protože jsme blízko hranic," uvedla ředitelka obchodního střediska Anna Ujma.

Poláci budou mít od soboty také zavřená kina, divadla i hotely. Bude také omezen počet lidí v prodejně - jeden člověk na deset metrů čtverečních.

V Česku navíc bude od pondělí potřeba mít při příjezdu z Polska negativní test na koronavirus a vyplnit formulář pro hygienu. "Tento systém neznamená, že se zavádí kontroly na hranicích. Nic se nemění, zejména pro lidi, kteří jezdí každý den pracovat, třeba pro takzvané pendlery nebo studenty," uklidňuje ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Překročit polské hranice bez testu na koronavirus půjde pouze na 12 hodin - třeba na nákup potravin. V rámci této výjimky bude možné vyjet i na návštěvu blízkých.