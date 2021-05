Polák se vydával za českého politika, na falešné doklady balil Japonky

V České republice policie již mnohokrát varovala před podvodníky, kteří se vydávají například za americké vojáky a díky kombinaci šarmu a dojemných příběhů se jim daří lákat z žen peníze v řádech mnohdy i statisíců a milionů korun. Nejinak je tomu evidentně i v jiných částech světa. V tomto případě se podvodník snažil ženská srdce získat jako politik. A nikoliv smyšlený.

K podvodu si vybral identitu české europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL), který na to přišel v podstatě náhodou. Ozvala se mu totiž jedna z žen, kterou podvodník kontaktoval. Prozradila mu, že je z Japonska a ukázala fotografie falešného polského pasu a řidičáku, které jí prostřednictvím e-mailu nápadník poslal.

Na dokladech jsou europoslancovy fotografie i mírně pozměněné jméno, aby působilo polsky. "Vždy si říkám, že už jsem viděl vše, ale balit holky na mé fotky v Japonsku a dokládat to falešným polským pasem a řidičákem. To jako co?" napsal pobaveně a zároveň nevěřícně na twitteru Zdechovský.

Jak sdělil redakci TN.cz, řešit to dál zřejmě nebude. "Teď tu řešíme vyhružky smrtí mým dětem, což jsem zveřejňoval včera (ve středu, pozn. red.). To nám přijde závažnější. S policií o tom komunikovat určitě budu, ale už v minulosti mi řekla, že pokud nedojde k nějakému trestnému činu, tak se tím zabývat nebude. Nebo pokud nezadržím ten pas nebo někoho, kdo se za mě s tím pasem vydává," vysvětluje.

"Co jsme zjišťovali, je to asi záležitost více lidí. Jako že vznikají třeba na seznamkách profily s takovými falešnými pasy, kterými ti lidé dokládají totožnost někoho známého. Mně se opakovaně stalo, že si někdo na mě na facebooku zakládal profil. Nebo na tinderu nebo jiných sociálních sítích. Za poslední dva roky to bylo několik desítek případů. Pak jsme čelili dotazům, jestli jsem to já. Jednou se mi dokonce nějaká paní ozvala s tím, že měla poslat dotyčnému nějakou menší částku," řekl europoslanec.

V této záležitosti se spoléhá spíše na sílu sociálních sítích. "Říkal jsem si, že půjdu cestou medializace, aby lidi věděli, že to nejsem já a že pas s číslem 012345 se tu opravdu nevydává. To ale v Japonsku nemohli vědět, proto se na mě nejspíš ta paní obrátila," dodal Zdechovský.