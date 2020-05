Polámané stromy, zatopené sklepy. Hasiči kvůli větru hlásí stovky zásahů

K pondělní 20. hodině hasiči evidovali 188 výjezdů v souvislosti se silným větrem. "Za posledních 30 minut došlo k nárustu ze 140 technických událostí událostí na 188," uvedl hasičský záchranný sbor v osm večer na twitteru. O hodinu později už jich oznámil 461. Nejvíc jich je v Libereckém, Královéhradeckém, Ústeckém a Středočeském kraji.

Jenom v Královéhradeckém kraji během dvou hodin hasiči měli 70 výjezdů. "Víc než půlka z nich zaměstnává hasiče na Trutnovsku, další události jsou na Náchodsku. Postupně nebezpečné stavy odstraňujeme," uvedli.

V souasn dob vyjdme k velkmu mnostv technickch zsah (pes 150), z nich vtina je v souvislosti se silnm vtrem a detm.

V Mladkově na Orlickoústecku silný vítr rozlomil strom, část z něj dopadla na silnici a ochromila dopravu. "Už to lítá, už to padá. V našem kraji čekejte silný vítr s nárazy 55 km/h, v bouřkách i přes 70 km/h. V polohách nad 600 m napadne 3 až 15 cm mokrého sněhu. To vážně není legrace, to je výstraha ČHMÚ a platí až do středy," varují pardubičtí hasiči.

"Všechno, co má ruce a nohy, máme v tuto chvíli v terénu. Počasí nám opravdu nepřeje. Buďte opatrní," vyzývají lidi hasiči Libereckého kraje, kde se počet událostí rovněž zvyšuje. K 21. hodině hasiči vyjížděli 97krát. V Mírové pod Kozákem na silnici dokonce popadaly kameny, v Petrašovicích vítr zase poškodil střechu.

Pražští hasičí v Břežanském údolí řešili spadlý strom na auto, které skončilo v příkopu. Řidič se při nehodě naštěstí nezranil. Hasiči Zlínského kraje do 20. hodiny evidovali zatím pouze šest případů. To v Ústeckém kraji jich bylo přes 40. I v tomto případě se jednalo především o spadlé stromy či větve na silnicích.

Hasiče Plzeňského kraje potrápil i přívalový déšť. "Zasahujeme u několika zatopených sklepů ve Velkých Hydčicích. Po dešti se obci prohnala přívalová vlna, která vytvořila z komunikace říčku," uvedl mluvčí hasičů Petr Poncar.

"Upozorňujeme všechny řidiče na možný výskyt silných bouřek během dnešní noci. Všechna naše střediska, která se starají o údržbu dálnice, jsou v plné pohotovosti. Prosíme řidiče, aby byli opatrní a přizpůsobili jízdu ke stavu vozovky," vařuje Ředitelství silnic a dálnic.