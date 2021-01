Polární vír se rozpadl. Čekají nás nejchladnější dny za poslední roky

Rozpad polárního víru s sebou přináší prudké ochlazení ve Spojených státech a Evropě, není to však podmínkou. Aktuálně se jedno jádro nachází nad Kanadou, druhé nad severovýchodní Evropou, říká meteoroložka Dagmar Honsová. Víry se ale podle ní opět spojí do jednoho.

Meteorologický web Severe Weather Europe v souvislosti s rozpadem víru varuje před velmi chladným počasím sahajícím od Sibiře až po západní Evropu. Ohniska studeného vzduchu z východu mohou být provázená i vydatným sněžením. Další sněhové srážky v Česku předpovídá i Honsová.

2/2 The first one was enhanced and moved eastward, resulting in historic heavy snow in Japan in the last two weeks.



The z200t shows the essentially the same as tropospheric temperature, and thus the cold air-mass splitting is closely related to the collapse of the polar vortex. pic.twitter.com/LoHRIAgQZM