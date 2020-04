Některé státy si epidemii nepřipouští, hrají hokej nebo zakázali slovo "koronavirus"

Sauna, vodka a traktory – zatímco ostatní evropské země zavírají hranice, zavádějí plošnou karanténu a povinné nošení roušek, běloruský prezident nabízí na koronavirus zcela jiné léky. Pandemie Covidu-19, která se šíří světem, neodradila nejdéle vládnoucího evropského politika ani od uspořádání hokejového turnaje, kterého se sám zúčastnil.

"Není tu žádný virus. Vidíte snad, že by něco kolem lítalo? Ani já to nevidím. Je to tu jako v ledničce. Je to dobré pro zdraví. Není nic lepšího než sport, hlavně v chladném prostředí. Je to skutečná antivirová medicína," řekl Alexandr Lukašenko.

Bělorusko eviduje přes 160 nakažených, jeden člověk nákaze podlehl. Vzhledem k nízkému testování ale realita bude asi jiná. Země zavedla zatím jen mírná opatření. Restaurace, parky a bary zůstávají otevřené, a neplatí ani zákaz veřejných akcí.

"Pro ostatní státy vypadáme jako klauni, jejichž lídr nabízí léčit koronavirus saunou, vodkou a traktory. Teď se tento seznam ještě rozšířil o led, hokej a ledničky. Vypadá to jako žert!," uvedl….

Další státník, jehož postoj k pandemii se od ostatních liší, vládne v Brazílii. Přestože země hlásí téměř 6 tisíc nakažených a 200 mrtvých, tamní prezident Jair Bolsonaro opakovaně označil Covid-19 za chřipku a kritizoval guvernéry států, kteří nařizovali karanténu.

"Nemůžeme dopustit, aby důsledky opatření proti koronaviru byly horší než důsledky samotné nemoci. Moje povinnost jakožto prezidenta v následujících měsících bude připravit Brazílii na obnovení provozu. Reorganizovat naši ekonomiku a přesunout všechny zdroje a síly, aby se Brazílie po pandemii stala ještě silnější," řekl Bolsonaro.