Na co mají zaměstnanci právo? Hostem Napřímo šéf odborů Středula

Podniky kvůli vládním opatřením zvažují hromadné propouštění. O práci mohou přijít statisíce lidí, upozorňuje šéf odborářů Josef Středula. Ten bude 1. dubna hostem moderátorky Báry Divišové v internetovém pořadu Napřímo. Mimo jiné poradí zaměstnancům, na co všechno mají nárok.

Podle Středuly jsou nejvíce ohrožené firmy z oblasti cestovního ruchu, nebo na něj navázané, například restaurace, hotely, nebo služby s tím spojené. Některé podniky už o propouštění informovaly úřady práce. Černý scénář, na který odbory před dvěma týdny upozorňovaly, se začíná naplňovat.

"Pokud bude krize trvat čtvrt roku, což je tak nejkratší doba, kterou si umíme představit, předpokládáme pokles HDP o minus 5 až minus 8 %. Také se domníváme, že dojde ke krátkodobému propouštění, 400 až 450 tisíc lidí," říká Josef Středula.

Dá se masivnímu propouštění zabránit a proč má šéf odborů za to, že některé změny, které vláda udělala, jsou na hranici šmejdství? Sedí na státní kase opravdu šetřílkové a mělo by ministerstvo financí v době koronavirové krize uvolnit více peněz? A na co mají zaměstnanci nárok, v případě, že přijdou o místo? Nenechte si ujít Napřímo! S Josefem Středulou, 1. dubna, živě v 17.45 na TN.cz.