Strkanice s hlídkou o nošení roušky přerostla do hromadné bitky

Náročný zákrok mají za sebou slovenští policisté. V obci Rybany došlo v pátek k rvačce mezi muži zákona a skupinou tamních Romů. Co přesně vyhrocení situace předcházelo, není jasné, trojice agresorů si však v pondělí u soudu vyslechla obvinění. O incidentu informoval slovenský portál tvnoviny.sk.

Trojice mužů ve věku 34, 33 a 17 let si od vyšetřovatele okresního ředitelství v Bánovcích nad Bebravou vyslechla obvinění z trestného činu útoku na veřejného činitele, a to ve formě spolupachatelství. Zásah jeden z mužů natočil na mobilní telefon a podle vyjádření všech tří zúčastněných to byli policisté, kdo zaútočil.

Nejpravděpodobnějším viníkem potyčky je podle slovenských vyšetřovatelů rouška. Podle vyjádření tamní policie si hlídka všimla skupiny mužů, kteří neměli roušky. Když je vyzvali, aby si ochranné pomůcky nasadili, jak velí nařízení slovenské vlády, jeden z nich to prý odmítl a odmítnout měl také předložit doklady.

V okamžiku, kdy rvačka začala, z rodinného domu u místa střetu vyšla další skupina lidí a do konfliktu se zapojila. "Kladli aktivní odpor a po čas policejního zákroku vyšlo z rodinného domu vícero osob, které měly taktéž fyzicky napadat zasahující policisty," informuje slovenská policie.

Muži obvinění z napadení zasahujících policistů se však dušovali, že zákrok mužů zákona byl neadekvátní. "Policejní brutalita, policejní brutalita!" křičel jeden z nich do kamery mobilního telefonu, kterým část incidentu jeho kumpán natáčel.

Bratr jednoho z obviněných mužů se vyjádřil, že jde o "policejní brutalitu proti cikánům a Romům". Konflikt zřejmě vyvolala kontrola opatření nařízených vládou. Trojice agresorů se v pondělí zpovídala soudu. Dva z nich skončili ve vazbě. Soudce tak rozhodl z podezření, že by na svobodě pokračovali v páchání trestné činnosti – v tomto případě nenošení roušky.

Nezletilý účastník potyčky je stíhaný na svobodě, vazbu u něj nahradil dohled soudního úředníka. Mladíkovi byly také uložené povinnosti, které musí z rozhodnutí soudu dodržovat. Dva z obviněných proti rozhodnutí o vazbě podali stížnost, o které bude rozhodovat Krajský soud v Trenčíně. V případě prokázání viny hrozí mužům za útok na veřejného činitele až 5 let vězení.