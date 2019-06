Král dealerů z Václaváku ujížděl. Sejmul ho až policejní taser!

Muže v osobním autě policisté nejprve zastavili a chtěli ho vyzvat, aby vystoupil. On se ale rozhodl, že svou kůži neprodá lacino. Šlápl na plyn a začal ujíždět. Od začátku ale bylo jasné, že nemá šanci - do jeho pronásledování se zapojilo hned několik policejních hlídek.

A honička také nakonec netrvala dlouho, policisté řidiče zablokovali v Argentinské ulici. Mohutný muž ani tak ale nechtěl poslechnout, a tak přišel na řadu taser. Elektrický výboj ho zkrotil celkem rychle, takže záhy skončil v policejních poutech.

Jednačtyřicetiletého muže původem z Kamerunu policisté podezírají z dlouhodobého prodeje kokainu v centru Prahy. Svým klientům ho měl dodávat na objednávku. Zákazník dal SMSkou vědět, o jaké množství má zájem a na jakou adresu ho chce doručit. Záhy se prý dočkal odpovědi, za kolik to bude a kdy zboží dorazí.

Policisté tohoto člověka poprvé zadrželi už v březnu, a to i s téměř padesáti sáčky kokainu v autě. Soudci to ale zřejmě nebylo dost na to, aby ho poslal do vazby. A tak se podle policistů ještě ten samý večer, co opustil celu, pustil opět do kšeftování s drogami. Teď už ale ve vazbě skončil a hrozí mu až desetileté vězení.