Policejní náměstek skončil mimo službu, měl jet namol opilý po dálnici

"Policistovi byla do konce května nařízená dovolená. A jak pan ředitel už dříve avizoval, pokud do konce toho měsíce nedorazí podklady od GIBS, bude dotyčný postaven mimo službu. To se nyní stalo," řekla v úterý na dotaz TN.cz mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.

Podle ní práce na kriminálce, kterou údajně opilý náměstek středočeské policie před incidentem z konce dubna vedl, pokračuje dál. "Oblast je v tuto chvíli v gesci krajského ředitele," zmínila Suchánková.

Podle portálu idnes, který na kauzu před měsícem upozornil, náměstka Jana Krejčího policejní hlídka zastavila 29. dubna večer na 17. kilometru dálnice D8. Postupně měl nadýchat 2,29 a 2,39 promile.

Protože se proti pravidlům silničního provozu provinil muž zákona, převzala si případ Generální inspekce bezpečnostních sborů. "V případě prokázání viny muži hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti," řekla TN.cz už dříve mluvčí inspekce Ivana Nguyenová.