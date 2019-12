Žena volala strážníky do kadeřnictví. Důvodem byl zoufalý účes!

Práce městských strážníků je často hodně rutinní a plná administrativy, občas pořádně dobrodružná, ale někdy také nečekaně zábavná. "Občas se stává, že se na nás veřejnost obrátí s neuvěřitelnými i paradoxními žádostmi. Někdy máme dokonce podezření, že se jedná o nějakou skrytou kameru," komentuje neobvyklé žádosti a zážitky tisková mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová.

V nemocnici máme slona

Každé, i to sebezvláštnější oznámení, však musí strážníci řešit. Například když vyjížděli po oznámení, že v areálu krčské nemocnice pobíhá slon, nečekali, že tam obří zvíře skutečně najdou. Ale slon po krčské nemocnici opravdu pobíhal, utekl z poblíž stojícího cirkusu.

Reklamace účesu

„Dobrý den, jsem krajně nespokojená s tím, jak v kadeřnictví ostříhali mého syna, mohl by sem někdo přijet?“ zněla další prosba na tísňové lince. Chlapec byl opravdu prapodivně ostříhán, ale objednávka zněla jasně, paní tedy nezbylo než za službu zaplatit a čekat, až synovi vlasy dorostou.

Noční klid ruší záchod i trpící pes

Četné telefonáty se pak týkají rušení nočního klidu, jeden z oznamovatelů se například dotazoval, zda se dá splachování po 22 hodině považovat za rušení nočního klidu. Jiný volající si stěžoval, že sousedův pes vydává každý večer opravdu podivné zvuky a měl obavy, zda není týrán. Strážníci situaci prověřili a ukázalo se, že sousedé oznamovatele byli jen trochu hlučnější při postelových radovánkách. No, zachovejte pak strážnickou vážnost.

Každý máme čas od času v práci "den blbec" a také strážníci jsou jenom lidé. Někdy se nedaří něco vyřídit, jindy se něco rozbije, nebo se člověk dostane do tak bizarní situace, že se jí pak zdráhá sám uvěřit…

Drogy uplavaly

"Na Smetanově nábřeží jsme evidentně překvapili dva dealery drog. Jeden z nich se rozběhl k zábradlí a hodil několik malých pytlíčků do Vltavy. Jeho prvotní úlevu v očích ale vystřídalo zděšení, když se důkazy místo toho, aby zmizely v temných hlubinách, chytily do víru a kroužily na vodní hladině," vypráví jednu z nečekaných událostí policejní mluvčí. Jeden z policistů zůstal se zadrženými, druhý zatím přeběhl na druhou stranu řeky a poprosil místního loďmistra, aby ho svezl pro drahocenné důkazy. Jenže v polovině řeky se lodi zasekl motor a neovladatelnou loď i s policistou unášel proud daleko od balíčků s drogami. Dvojici dealerů se tak místo obav náramně bavila.



Nezdolná botička

Den blbec zažili i strážníci, kteří jeli k triviálnímu úkolu – měli jen sundat botičku ze špatně zaparkovaného automobilu. Jenže ta se nějak zasekla a nešla sejmout ani jednomu z policistů, majitel vozu mohl jen přihlížet jejich marnému lopotění a klení. "Musel skousnout ujištění, že přijede nasmlouvaná technická služba, i následnou omluvu, že služba není dostupná. Po dalším čekání a nouzovém příjezdu pohotovostního zámečníka už botička sice odpadla, ale dalšího fanouška jsme si jistě neudělali," připomíná tisková mluvčí další příhodu, která městskou polici nevrhla do právě dobrého světla.

Občanka v kanále

Občas se ale občané dostanou do nesnází natolik úsměvných, že pokutový bloček je to poslední, po čem by policisté sáhli. "Kolem půlnoci jsme projížděli obvyklou trasu centrem. Jemně mrholilo, ulice byly díky tomu poměrně prázdné, a tak nešlo přehlédnout mladého muže stojícího na kraji vozovky. Jeho postoj dával už předem vědět, čím se asi zaobírá. Zastavili jsme, přistoupili a informovali ho, že i když močí do kanálu, stále porušuje vyhlášku o veřejném pořádku," popisuje mluvčí.

Mladík byl zaskočen, asi jako každý, kdo je policií načapán s nádobíčkem venku. Zanechal tedy svého protiprávního jednání a pustil se do hledání dokladů. "Během chvilky byla občanka na světle, během další zase v temnotách. Nešťastníkovi doklad vypadl z ruky a spadl přímo do kanálu, který mu před chvílí sloužil jako pisoár. Mladík vytřeštil oči a snažil se víko kanálu nadzvednout, než si uvědomil, že víko je moc těžké a není mokré jen od deště. Díky jeho následnému zoufalému výrazu a zapáchajícím končetinám jsme neměli sílu na nic jiného, než poskytnout nešťastníkovi ubrousky a číslo na městské služby," přidává mluvčí na závěr dalších z úsměvných zážitků.