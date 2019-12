Policejní perličky roku 2019: Mina v obýváku a lampa s vodotryskem

Že jihočeští policisté tvrdý chleba mají, se potvrdilo v únoru tohoto roku, kdy žena z Černé v Pošumaví oznámila nález tankové miny při úklidu domu. Muži zákona dorazili na místo a provedli ohledání předmětu, který skutečně tvarem i velikostí připomínal minu. Až přivolaní pyrotechnici odhalili, že nešlo o nebezpečnou munici, ale podomácku vyrobený stojan na stromeček, vyplněný betonem.

Žena z Písecka si přivolala policisty na pomoc proti sousedovi – měl na ni zaútočit vrtačkou a provrtat se jí až do bytu. Jaké bylo překvapení jihočeských policistů, když v domě našli bezradné pracovníky firmy instalující optické kabely. Ti se ženě do bytu provrtali omylem a vědomi si své chyby se na ženu snažili dozvonit, aby mohli díru ve zdi opravit. Ta byla ale tak vyděšená z kusu železa, který na ni ze stěny koukal, že jim odmítala otevřít. Díru po vrtačce si nakonec opravila sama a případ vrtačkového útočníka byl u konce.

Policisty v Praze od poloviny září zaměstnával zloděj, který získal přízvisko "Pistáciový fantom". Chlapíkovi se ze dvou prodejen podařilo bez zaplacení vynést zhruba třicet kilo pistácií, v hodnotě 12 tisíc korun. Jeho počínání ovšem zachytily kamerové záznamy a policisté zloděje záhy dopadli.

Škodu za více než 20 tisíc korun způsobil zloděj na Ostravsku. Terčem jeho řádění se staly desítky párů ponožek, které odnesl z jedné z prodejen nákupního centra koncem listopadu. Za svůj čin si může podle policie odsedět až dva roky za mřížemi.

Že není rozumné pít alkohol a sedat poté za volant varují policisté po celý rok, chlapík na Šternbersku však varování nedbal. V polovině prosince se rozhodl řídit s téměř třemi promilemi alkoholu. Policisty zavolal pán, kterému opilý 34letý muž se svým BMW kolem třetí hodiny ráno narazil do plotu. Řidič v autě usnul a majitele pozemku probudilo, jak ze spánku neustále přidával plyn.

Předvánoční kulturní akce na Břeclavsku byla ve výsledku také akčnější, než ji pořadatelé zamýšleli. Velkolepý příjezd svatého Mikuláše na saních se zvrhl ve zběsilou jízdu poté, co se koňské spřežení splašilo a srazilo kolem procházející dívku. Ta si splašených koní vůbec nevšimla, protože celou dobu telefonovala. Dívce ani Milukášovi se dle mluvčí jihomoravské policie nic nestalo.

Neocitnout se na štědrovečerním stole měl zřejmě v úmyslu kapr, kterého převážela 62letá žena na Českolipsku. Vánoční rybu zabalila do igelitky a uložila do lavoru v domnění, že je tak kapr dostatečně zajištěný. Ryba ženu vyvedla z omylu poté, co se z lavoru vymrštila a skočila řidičce do klína. Ta se lekla a nabourala s vozem do betonového sloupu.

"Řidičku, která ve vozidle cestovala sama, zdravotníci z místa události transportovali vrtulníkem do nemocnice se zlomeninou v oblasti kotníku a s pohmožděným hrudníkem. Z této zkušenosti se, vážení motoristé, poučte a živého vánočního kapra si při transportu vozidlem pořádně zajistěte," vybízí řidiče policejní mluvčí Ivana Baláková.

Se zvířaty mají policisté v Libereckém kraji obecně veselé zkušenosti. V polovině listopadu jablonecké policisty přivolal řidič, který na své cestě nedaleko Hrabětic potkal uprostřed silnice velblouda. Na zákrok ze strany policie nakonec nedošlo, na místo dorazil majitel, který zvíře po chvíli přemlouvání a uplácení pamlsky odchytil sám.

Českolipští policisté spolu s hasiči a zdravotníky mířili na konci října k muži ležícímu v kolejišti. Domnívali se, že je čeká "pouze" ohledání těla. Ukázalo se ovšem, že poblíž zastávky Pod Holým vrchem si muž, nad kterým podle oznamovatele projela lokomotiva s dvaceti vagony naloženými tunami písku, pouze na chvíli zdříml. Hasiče, kteří na místo dorazili jako první, čekal šok. Muž na sobě neměl jediný škrábanec a i v době jejich příjezdu stále tvrdě spal.

Na konci listopadu pobavili uživatele sociálních sítí i pardubičtí strážníci. Ti sdíleli video běžné lampy pouličního osvětlení s funkcí navíc. Ze sloupu totiž tryskala voda. Nebezpečí dle informací od havarijní služby nehrozilo, přesto na lampu s vodotryskem někteří přispěvatelé na facebooku chtěli volat exorcistu.