Policie chce prohledat pokoj, odkud zmizela Maddie. Prý tam jsou důkazy

Plány německé kriminálky vrátit se do resortu, ve kterém trávili McCannovi s dcerou Maddie a jejími dvěma sourozenci v roce 2007 dovolenou, by mohli zhatit jejich portugalští kolegové.

Ti ostatně místo důkladně prohledávali už před 13 lety a nic z toho, co objevili, dosud nevedlo k vypátrání dívky ani únosce. Podle portálu The Sun jsou navíc vztahy mezi policisty z Německa a Portugalska, kteří na případu pracují nebo pracovali, napjaté.

Na nápad prý vyšetřovatele přivedli britští turisté, kteří tvrdí, že se v Praia da Luz nachází mnoho dosud nenalezených stop i důkazů. Němci jsou odhodlaní povolení od Portugalců získat za každou cenu. "Věří, že když se na místo osobně podívají, vyšetřování se posune dopředu mílovými kroky," tvrdí zdroj webu.

Kriminalisté potřebují důkazní materiál proti hlavnímu podezřelému Christianu Bruecknerovi, jenž zanedlouho nastoupí trest za znásilnění 73leté Američanky právě v Praia da Luz. To, co mají, prý na jeho usvědčení v kauze McCannové nestačí. Prokuratura sice už v létě oznámila, že je dívka po smrti, od té doby je ale případ na mrtvém bodě.

S cestou německých detektivů do Portugalska to bude složité. "Problém je, že portugalská policie zkrátka nevěří, že to udělal Brueckner. Domnívají se, že jsou Němci mimo a jen odvádí pozornost od toho nejdůležitějšího. A sice snah o nalezení člověka, který doopravdy unesl Maddie," uzavřel zdroj.

Policie v létě v souvislosti se zmizelou Maddie McCannovou prohledávala zahrádkářskou kolonii v německém Hannoveru: