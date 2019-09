Policie demonstraci nepovolila, i tak lidé vyšli do ulic Hongkongu!

Situace v Hongkongu se začíná vyostřovat. Lidé i přes to, že policie demonstraci nepovolila, vyšli do ulic také v neděli. Panují obavy, že opět dojde k násilným střetům s bezpečnostními složkami. Obyvatelé Hongkongu se obrací s prosbami o pomoc i do zahraničí, protestovalo se například před britským konzulátem.