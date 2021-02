Muž ukradl 125 kilogramů klobás! Za mřížemi může být až 8 let

Více než čtrnáct krádeží za pouhý půl rok, to má podle policie na svědomí 27letý muž z Ostravy. Kriminalisté ho mají v hledáčku od konce srpna 2020, kdy měl ničit dopravní značky.

Také se měl vloupat do skladu firmy, sklepů, či garáže. Způsob byl téměř vždy stejný. Násilně vniknout dovnitř a sebrat vše, co se dá. Při vloupání do garáže měl dokonce probourat do zdi otvor, aby ukradl vrtačku.

"Na svědomí má mít také vloupání do několika vozidel. Z těch bral vše, co tam našel. Například přenosný reproduktor, notebook či skládací hliníkový žebřík," uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.

V jednom z aut ho měla zlákat vůně klobás, které nedokázal odolat. "Po násilném vniknutí měl z vnitřních prostor odcizit přepravky se 125 kilogramy klobásek, 50 kusů balení sádla a jiných uzenin. Dlouho se však z lupu neradoval, část odcizeného zboží včetně přepravek se kriminalistům podařilo zajistit a následně vrátit do rukou poškozeného," dodala Michalíková.

Celkovou škodu, nejen za klobásky, policisté odhadují na téměř 300 tisíc korun. Činu se měl navíc dopustil v době nouzového stavu, proto mu hrozí pobyt za mřížemi až do osmi let.