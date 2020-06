Lupič s obuškem v ruce si vyhlédl seniora a ženu, ani jednou neuspěl!

První červnové pondělí a Den dětí. Pro recidivistu, kterému bylo osmnáct zhruba před měsícem, nebyl nejšťastnější. Nejprve se pokusil v Holešovické tržnici v Praze ukrást brašnu nakupujícímu seniorovi.

"Starý pán se bránil a poté pachatel vytáhl teleskop. I přes agresivní jednání pachatele se poškozenému podařilo uchránit svůj majetek a pachatel následně z místa utekl," popsal kriminalista Filip Stodůlka.

Seniora nerozhodil ani obušek a v nakupování pokračoval. Policii skutek ani neoznámil. "Žádáme postaršího muže, který je vyobrazen na kamerových záznamech či fotografiích, aby se přihlásil na linku 158," vyzývala policejní mluvčí Lucie Drábková.

Jenže sotva dospělý mladík to nevzdal a chvíli se procházel po prodejně elektroniky, když spatřil další možnou oběť. Tentokrát si troufl na ženu. "Když to napoprvé nevyšlo, muž se rozhodl ukořistit alespoň mobilní telefon. Muž přiběhl, vytrhnul jí mobil z ruky a dal se na útěk. Po cestě ho někde zahodil, avšak pracovníci se dali do pronásledování," řekl Stodůlka.

Zkusil se alespoň bránit a využít přitom obušek. Ten den se mu ale nedařilo nic. Nakonec se rozhodl utéct. I přesto, že mladík pracovníkům prý vyhrožoval, že dostanou obuškem do hlavy, ho nakonec přemohli a zavolali policii.

"Muž je podezřelý ze spáchání trestného činu loupež a ze spáchání trestného činu vydírání," řekla Drábková. "Jedná se o osobu, která je věkem přibližně mladistvého, avšak jeho jednání už má znaky zkušeného pachatele," dodává Stodůlka. Za mřížemi si může pobýt až deset let.