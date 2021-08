Policie hledá 14letou dívku z Českých Budějovic, měsíc se nevrátila domů

Jihočeská policie pátrá po 14leté Karin Pollákové. Dívka z Českých Budějovic odešla ze svého domova 23. července s tím, že jede stanovat se svým otcem na Lipno. Od té chvíle ji matka neviděla.

Od odjezdu se své matce, která ji má v péči, ze skrytého čísla několikrát ozvala, naposledy v neděli, kdy jí řekla, že už se nevrátí. "Není vyloučeno, že v současné době kempuje na různých místech se svým otcem,“ uvedla mluvčí jihočeské policie Štěpánka Schwarzová.





Pohřešovaná je podle policie asi 165 až 170 centimetrů vysoká, štíhlé postavy, má hnědé oči, hnědočerné středně dlouhé rovné vlasy, které nosí vyčesané do drdolu nebo stažené do culíku. "Někdy nosí v obočí nad levým vnějším koutkem oka dvojitý piercing, ráda nosí černou baseballovou čepici naraženou do čela,“ uvedla policie. "Jakékoliv informace o pohřešované dívce volejte, prosím, na linku tísňového volání 158,“ doplnila mluvčí Schwarzová.