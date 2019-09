Policie hledá devianta na kole! Měl sexuálně obtěžovat ženu s miminkem

Pražští policisté hledají cyklistu, který měl sexuálně obtěžovat maminku s kočárkem. Ta si na konci srpna vyrazila se svým miminkem na procházku do parku, když ji muž na kole oslovil. Poté, co ho odbyla, ji začal osahávat. Policie zveřejnila záznamy z kamer a mužovu podobiznu a žádá veřejnost o pomoc.

Pražští kriminalisté se případem zabývají od posledního srpnového dne, kdy si maminka s miminkem v kočárku vyrazila na procházku do parku Stromovka v Praze 7. Poblíž parku u ní zastavil cyklista, který měl po svém boku psa, a snažil se s ní navázat přátelský rozhovor.

Žena se ale s cyklistou bavit nechtěla, proto mu řekla, ať ji nechá být a nevšímala si ho. To se mu zřejmě nelíbilo, a tak ji začal osahávat na intimních místech. Bránila se jak slovně, tak i fyzicky, proto nakonec nasedl zpátky na kolo a společně se svým psem odjel směrem do ulice Nad Elektrárnou v Praze 7.

"V rámci vyšetřování kriminalisté získali kamerové záznamy, na kterých je vidět podezřelý muž, jak jede na kole. Zároveň sestavili s poškozenou identikit podezřelého cyklisty," uvedla mluvčí policie Violeta Siřišťová.

Hledanému muži by mělo zhruba 40 let, vysoký je kolem 180 centimetrů a má štíhlou až vyhublou postavu. V obličeji měl podle ženy vrásky a když se usmál, měl levý horní zub zbarvený do žlutočerna. Mluvil česky a ráčkoval. Byl udržovaný a čistě oblečený. Pes, kterého měl s sebou, bylo s největší pravděpodobností štěně vlčáka s tmavou srstí. Muž ho oslovoval Marvine.

"Pokud muže na přiložených záznamech nebo identikitu poznáváte, nebo víte, kde by se mohl zdržovat, ozvěte se na linku 158," vyzývá veřejnost Siřišťová. "Celý případ kriminalisté v současné době prověřují pro podezření z trestného činu výtržnictví, za což pachateli v případě dopadení a odsouzení hrozí až dva roky ve vězení," dodala mluvčí policie.