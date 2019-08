Žena vydala stařence balík peněz. Pak si všimla, že ji někdo sleduje!

Pražští policisté pátrají po muži, který doprovázel domů šestaosmdesátiletou ženu. Poté co nabídl pomoc a část cesty ji doprovodil, chyběly seniorce v peněžence peníze. Neznámého muže zachytily kamery. Nepoznáte ho?

Seniorka byla na cestě z banky, kde si vyzvedla větší finanční hotovost. U stanice metra Kobylisy se k ní připojil neznámý muž a nabídl jí doprovod. Shodou okolností dvojici v tu chvíli potkala úřednice z banky, která starou dámu poznala. Protože se jí muž nezdál, sama nabídla ženě pomoc. Na to neznámý muž zareagoval útěkem.



Pracovnice banky tedy požádala seniorku, aby si zkontrolovala své osobní věci. Přitom žena zjistila, že jí v peněžence chybí tisícikorunová bankovka. Seniorka měla ovšem i štěstí. Peníze vyzvednuté v bance měla na dně kabelky.





Celý případ prověřují kriminalisté pro podezření z trestného činu krádež, za což v případě dopadení a odsouzení hrozí trest odnětí svobody v délce až dvou let. "V souvislosti s tímto případem pátráme po totožnosti muže, který byl zachycen na bezpečnostních kamerách, jak doprovázel seniorku a dále při výstupu z metra. Kriminalisté s oznamovatelkou sestavili identikit, který je výstižný ze 70 %," uvedla mluvčí policie Violeta Siřišťová.Muž byl ve věku přibližně 35 až 40 let, měl střední silnější postavu, snědou pleť a hnědé oči. Měl velmi krátké hnědé vlasy ustupující z čela a byl hladce oholen. Měl na sobě černé triko, šedý svetr a černé tepláky. Na nohou měl černou sportovní obuv se světlým vzorem a přes pravé rameno měl k levému boku křížem zavěšenou černou brašnu s bílým vzorem. Muž hovořil česky.Pokud muže na fotce či přiložených záběrech poznáváte, nebo víte, kde by se mohl zdržovat, kontaktujte linku 158.