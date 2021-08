Policie hledá seniorku (78) z Třebíče. Do akce se zapojil vrtulník i potápěči

Pohřešovaná odešla v pondělí ze svého domu v Třebíči-Borovině. Policisty poté večer informoval příbuzný ženy, že ji při návštěvě nikde nemohl najít.



"V pondělí zhruba kolem 15. hodiny byla žena spatřena v okolí Borovinského rybníka, kam chodívala na procházky,“ informovala policejní mluvčí Dana Čírtková.



Žena si navíc doma nechala i mobilní telefon. Policie kontaktovala také další příbuzné, sousedy i známé, nikdo o dotyčné však neslyšel. Hlídky prověřily rovněž zdravotnická zařízení, avšak ani to nebylo úspěšné.



Do pátrání, které začalo hned v pondělí, se zapojil také vrtulník. Hledání následně pokračovalo celé úterý, kdy k Borovinskému rybníku dorazili i potápěči.

"V pátraní policisté stále pokračují, kdy se zaměřují na prostor v chatové oblasti Poušov u Třebíče a policejní potápěči pátrají na rybníce u obce Stařec. Jedná se o místa, která mohla žena navštěvovat v rámci procházek,“ doplnila Čírtková.



Hledaná je zhruba 155 centimetrů vysoká, má hubenou postavu, krátké šedé vlasy a zelené oči. Co měla dotyčná při odchodu na sobě, však není jasné.



"Pokud by měl někdo z veřejnosti informace o tom, kde se žena nachází nebo by ji v době od pondělka do současné doby někde potkal, kontaktujte linku 158,“ vyzývá Čírtková.