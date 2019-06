Odsouzený za vraždu myslel, že ho pustili. Zatkli ho po 25 letech

České soudy odsoudili muže z Turecka za pokus o vraždu, celému trestu se ale zřejmě vyhne. Vše je totiž promlčené, úřadům se nepodařilo dostat muže za mříže celých 25 let. Ten přitom jezdil s kamionem po celé Evropě, a to i do České republiky, která mu udělila několik víz.