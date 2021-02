Policie kontrolovala nošení respirátorů. Nachytali mladíka jen s rouškou

Od čtvrtka mají lidé povinnost nosit na veřejnosti respirátory, nanoroušky nebo současně dvě roušky na sobě. Kontrolují to policisté a strážníci, kteří mohou udělit za nedodržení nové povinnosti až desetitisícovou pokutu. Ne všichni lidé nová opatření dodržovali.

"My jdeme do práce," zněla odpověď dvojice žen bez zakrytých úst i nosu. "Já vím, ale takhle, když jdete spolu, měly byste mít roušku nebo respirátor. Takže vás poprosím, abyste si to nasadili," oponoval strážník.

Někteří lidé si zapomněli ústa i nos na veřejnosti zakrýt. Jiní o novém nařízení ani nevěděli. "Už jsme na zastávce, tady máte povinnost to mít," připomněl policista novou povinnost muži čekajícímu na příjezd autobusu. Jeden mladík měl navíc u sebe jen látkovou roušku, která ale od čtvrtka už nestačí.

Většinu prohřešků řešili strážníci v Jihlavě zatím jen domluvou. "Kdyby to nepomohlo, můžeme uložit i blokovat pokutu až do výše 10 tisíc korun," řekl Stanislav Maštera, zástupce velitele městské policie v Jihlavě.

Drtivá většina lidí ale nová opatření dodržovala. "Nedá se v tom tak trošku dýchat," postěžoval si jeden z dotázaných.

Nosit respirátor FFP2 nebo KN95, případně nanoroušku nebo současně dvě chirurgické roušky na sobě musí lidé ve všech vnitřních veřejných místech. A venku všude tam, kde nelze zajistit dvoumetrové rozestupy – třeba na zastávkách hromadné dopravy.

Zpřísnění ochrany dýchacích cest většina lidí zatím dodržuje. Podívejte se na reportáž TV Nova: