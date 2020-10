Policie kvůli úhynu ryb v Bečvě rozšířila vyšetřování, zamířila do Rožnova

Policie v souvislosti s vyšetřováním úniku kyanidu do Bečvy a následnému masivnímu úhynu ryb rozšířila vyšetřování na Rožnovsko, kriminalisté zasahovali v areálu bývalé Tesly v Rožnově pod Radhoštěm. Už dříve se ukázalo, že se kyanid dostal do řeky z vyústění kanálu v katastru obce Juřinka. Obě místa jsou od sebe vzdálená přibližně 13 kilometrů.

Na možnost, že se jed dostal do řeky z areálu bývalé Tesly, poukazoval například vsetínský zastupitel za Zelené Michal Berg. "Zdroj otravy Bečvy? Podle mých informací se jedná o starou kanalizaci, která odvádí odpad až z areálu bývalé Tesly Rožnov," zveřejnil v úterý na sociálních sítích.

Také upozornil na havárie v historii, kvůli kyanidu došlo v Bečvě k úhynu ryb už v roce 1979. "Došlo k úniku mědící kyanidové lázně (64 kg kyanidů) z n. p. Tesla Rožnov pod Radhoštěm do řeky Bečvy. V úseku sedmi kilometrů došlo k totálnímu úhynu ryb," uvádí Česká inspekce životního prostředí.

Zásah policie v areálu bývalé Tesly potvrdil iRozhlasu ředitel společnosti Energoaqua, zároveň odmítl, že by za únik mohla právě tato firma. V areálu sídlí ale více firem.

O tom, odkud se do Bečvy kyanid dostal, informovala policie už v úterý. Vyústění kanálu, ze kterého se kyanid do Bečvy dostal, je v katastru obce Juřinka na Valašskomeziříčsku.

"Jedná se o kanál, na který je napojeno více firem, což určitě aktuálně ztěžuje práci policie. Proto není dosud identifikován viník,“ uvedl ředitel České inspekce životního prostředí v Olomouci Radek Pallós. "I podle našich poznatků se jedná o kanál, do kterého ústí odpadní vody z 13 km vzdáleného areálu bývalé Tesly Rožnov," pokračuje ředitel Pallós.

"Usvědčení pachatele a odhalení příčiny je samozřejmě klíčové nejenom pro dovedení příslušného pachatele k odpovědnosti, ale i k realizaci případných nápravných opatření. Vedle toho ale musíme co nejrychleji pracovat na obnově řeky. K tomu je nezbytné zjištění ekologického stavu řeky. S tím nám pomohou akademické instituce, se kterými již jednáme o studiích, které bude potřeba zpracovat, abychom mohli učinit příslušné kroky. V úterý při mé návštěvě Přerova jsme se také dohodli s rybáři, že si společně vypomůžeme. Oni nám pošlou odborné požadavky, které potřebují zjistit, aby řeku mohli znovu zarybnit a vrátit do ní život co nejdříve. Na druhou stranu je pozitivní zprávou, že už dnes jsou všechny hodnoty řeky v normálu a její přirozená obnova je vidět i na pohled. Podle aktuálních vzorků má řeka již standardní hodnoty, takže není nikomu nebezpečná,“ uzavřel ministr životního prostředí Richard Brabec.

