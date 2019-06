Nudista si užíval v trávě u Lidlu. Utekl tam rovnou ze záchytky!

Ve čtvrtek řešila městská policie v Pardubicích agresivní chování čtyřiatřicetiletého muže v jedné z místních restaurací. Obsluha na něj zavolala raději strážníky.

"Velice podivně se chovajícího muže, který vběhl do restaurace, držela tamní obsluha na zemi až do příjezdu naší hlídky. Muž vtrhl jako velká voda do podniku, poručil si pivo a vzápětí se stejnou razancí vrazil do uzavřené části provozovny, kde se nejprve pokoušel schovat," napsala MP Pardubice na webových stránkách.

Strážníci ho poté převezli na záchytnou stanici, kde se přiznal k tomu, že si dal pervitin. Z toho, že ho chytila městská policie a noc strávil na záchytce, si nedělal hlavu hlavně druhý den.

Když ho ve čtvrtek propustili strážníci domů, rozhodl se nejspíš, že si svobody pořádně užije. A tak se svlékl do naha a pobíhal blízko parkoviště u místního Lidlu. Nudistovi pozornost očividně nevadila. Dokonce se válel i v trávě. Strážníci se proto k muži znovu vydali a předali ho tentokrát záchranářům.