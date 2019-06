Policie na D1 zadržela tři migranty! Ukrývali se několik dní v návěsu

Ve čtvrtek zažil srbský řidič kamionu velké překvapení. Při cestě po dálnici D1 na cestě do Prahy zjistil, že mu nejspíš někdo vlezl do návěsu. Po příjezdu policie bylo zjištěno, že se tam ukrývali tři migranti, kteří se chtěli dostat do Belgie.