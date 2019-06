Pumu na jihu Čech viděli další tři lidé! Myslivci ji stále nenašli

Zpráva o pohybu zřejmě pumy americké v lesích na Jindřichohradecku se objevila v sobotu, kdy policisté varovali místní obyvatele. Od té doby už se prý ozvali další tři svědci, kteří šelmu zahlédli. Pohybovat se má v lesích okolo obcí Deštná a Rosička. Vyfotit se jí ale zatím nikomu nepodařilo.

"My prověřujeme ta místa, jezdíme tam s myslivci. Pokoušíme se získat třeba nějaké kadávery," uvedla mluvčí policie Hana Millerová.

Ani to ale zatím nebylo úspěšné. Žádné stopy, které by jednoznačně potvrdily, že se puma americká v lesích pohybuje, policisté nenašli. "Musíme se nějakým způsobem pokusit ji vystopovat a následně odchytit. Což bude otázka dlouhodobá," doplnila Millerová.

Odborníci chtějí do lesa umístit odchytové zařízení, které by měli přivést během úterka. Takto volně se pohybující šelmu prý ale v české přírodě nikdo neodchytával, není tak jasně daný postup, jak by to mělo probíhat.

Policisté žádají každého, kdo by pumu zahlédl, aby se ji pokusil vyfotit na mobilní telefon, zapamatoval si přesné místo a zavolal na 158.