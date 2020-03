Policie navrhla obžalovat Švachulu a další. Úplatkami si měli přijít na 34 milionů

NCOZ předala spisový materiál společně s návrhem na podání obžaloby vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci už na konci února, informovala o tom ale až nyní. Policie navrhla obžalovat deset fyzických a dvě právnické osoby.

"Účast na organizované zločinecké skupině, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, přijetí úplatku a podplácení, spáchané ve formě spolupachatelství," vypočítal trestné činy, které měli spáchat, mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.

"Brněnský gang" měl v městských firmách ovlivňovat veřejné zakázky od konce roku 2014 do února 2019. Soutěže měly být zadávány předem vytipovaným firmám na úkor jiných. Organizovaná skupina si tak v úplatcích mohla přijít až na 33,7 milionu korun.

"Do současné doby je jedna osoba stíhána vazebně. Policejní orgán NCOZ vedl vyšetřování dotčené trestné činnosti od 7. března 2019," doplnil Ibehej. O obžalobě by měl státní zástupce rozhodnout do pátku, kdy uplyne roční vazební lhůta místostarostovi Brna-střed Jiřímu Švachulovi.

Ve vazbě z původních pěti obviněných zůstal už právě jen Švachula. Mezi obviněnými má být také bývalý místostarosta Brna-Ivanovic Petr Liškutin. Informoval o tom portál irozhlas.cz. Další jména nejsou známa.

V únoru ale přišel portál Aktuálně.cz s nahrávkou, která měla dokazovat zapojení Jiřího Faltýnka - syna Jaroslava Faltýnka, šéfa poslaneckého klubu ANO. Faltýnek mladší měl být za hnutí ve vedení Tepláren Brno a z ovlivněných tendrů dostávat provize.