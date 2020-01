Policie objasnila únos v Mimoni! Otřesená dívka prozradila, co se dělo

Devatenáctiletou dívku se v pondělí 6. ledna v Mimoni pokusil unést šestapadesátiletý muž. Za bílého dne se ji přepadl na ulici a násilím táhl do auta. Dívka se naštěstí ubránila, z události si ale odnesla nepříjemný psychický šok, na který zřejmě do konce života nezapomene.

Televizi Nova se podařilo získat s dívkou exkluzivní rozhovor. "Nevím, proč si vybral zrovna mě. Nemyslela jsem si, že mě tohle někdy potká. Vlastně ty dny, co se to vyšetřovalo, jsem byla dost v krizi, nemohla jsem z toho ani spát," vzpomíná dívka stále ještě rozechvělým hlasem.

Drobnou tmavovlásku si únosce náhodně vytipoval ráno kolem osmé hodiny. "Sledoval mě už od školy, šla jsem krokem, to auto pořád za mnou," popisuje oběť pokusu o únos. "Co se týče sledování a vybírání si oběti, mohlo to celé trvat dvě hodiny, možná i více," potvrdil vyšetřující kriminalista českolipské policie.

Pak přišel útok. Pro ženu to bylo nejhorších a nekonečných 15 vteřin v jejím životě. "Sledoval mě přes celé město až domů a přepadl mě přímo před barákem, i když jsou tam bezpečnostní kamery. Přijel co nejblíž ke mě a chtěl mě zatáhnout do auta," vzpomíná dívka na hrůzostrašný zážitek, který se udál v mimoňské ulici Letná. Muž měl auto s bočními vysunovacími dveřmi, do kterých se snažil mladou ženu násilím vtáhnout.

"Dal mi ruku přes pusu, druhou okolo rukou a tahal mě do auta. Já jsem křičela jenom slovo 'Ne!', ať mě pustí, ať mě nechá bejt!," vypráví otřeseně. I přes svou drobnou postavu bývalá gymnastka sebrala síly a muže udeřila loktem pod žebra a pomocí kopů se ze sevření vysmekla. "Nějak se mi podařilo mu vyškubnout a utéct," popsala dívka rozrušená představami, co vše se mohlo stát. V autě si totiž všimla provazů a lepicích pásek, kterými se možná muž chystal svou oběť svázat.

"Když jsem se mu vyškubla, tak už jenom křičela. Byl to strašně hysterickej křik, protože jsem se strašně moc bála," popsala oběť pokusu o únos. "Nevím, jestli mě chtěl zatáhnout do auta a co by se tam asi odehrálo, nebo jestli mě chtěl někde zabít v lese… Mohu si jen představovat, co by se dál dělo."

Kriminalisté vyjádřili dívce za její jednání pochvalu. Nejen, že dokázala zmobilizovat síly a ubránit se, ale snažila se hlasitým křikem na incident upozornit a přivolat pomoc, nebo útočníka alespoň zastrašit. To vše jí možná zachránilo život, muž totiž skutečně utekl zpět do auta a z místa ujel.

Vyšetřovací tým měl dost důkazů, klíčové ale bylo dnešní dopoledne. Žena musela za přítomnosti státních zástupců, soudkyně a kriminalistů na fotografii únosce poznat. I v tomto okamžiku prokázala vynikající postřeh a paměť, zdá se, že děsivá událost neotupila její smysly a pachatele dokázala jednoznačně identifikovat.

"Když vyjela ta fotka s ním, tak se mi rozbušilo srdce a hnedka jsem věděla, že to je on," popsala nepříjemný okamžik. "Bylo to na ní vidět, úplně se zatáhla do sebe, udělalo se jí až mdlo," popsal okamžik rekognice vyšetřující kriminalista.

To dívka ovšem ještě nevěděla, že pachatel spáchal sebevraždu. Zřejmě tušil, že spravedlnosti neunikne. "Jeho tělo bez známek života objevili kolegové v jeho vozidle zaparkovaném v lese v kraji Vysočina," potvrdila mluvčí českolipské policie Ivana Baláková.

Od šestého ledna, kdy se případ stal, žili obyvatelé Mimoně ve strachu o své ženy i děti. Teď si konečně mohou oddechnout. "Jsem ráda, že už můžu jít v klidu ven, nemusím se bát, že mě sleduje," oddechla si i oběť pokusu o únos. "I tak bych ale určitě chtěla říct, aby si lidi dávali venku pozor," dodala dívka, která teď zřejmě bude po ulici chodit s mnohem větší ostražitostí.

Při domovní prohlídce bytu a chaty, které pachatel vlastnil, kriminalisté muži zabavili počítač, ve kterém byla nalezena pornografie a odkazy na erotické inzeráty. Řada dívek na snímcích působila velmi mladě. Rovněž dívka, kterou se pokusil unést, nevypadala na svůj věk, odhadem působila spíše na patnáct či méně.

Policie po ukončení vyšetřování případ únosu vzhledem ke smrti pachatele zřejmě odloží.