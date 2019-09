Policie obvinila řidiče kamionu, do kterého narazil vlak plný lidí!

Pražští kriminalisté v sobotu obvinili řidiče kamionu, který o den dřív zůstal stát s plně naloženým nákladním autem na železničním přejezdu v Uhříněvsi, kde do něj narazil osobní vlak. Muži hrozí až osmiletý pobyt za mřížemi.

"Osmašedesátiletého muže srbské národnosti jsme obvinili z trestných činů obecné ohrožení z nedbalosti a poškození obecně prospěšného zařízení. V případě odsouzení mu hrozí až osmiletý pobyt za mřížemi," řekla TV Nova v sobotu odpoledne pražská policejní mluvčí Eva Kropáčová.

Dodala, že vyšetřovatelé řidiče kamionu stále vyslýchají. Podle informací TV Nova jim stále neodpověděl na otázku, proč zůstal stát několik minut mezi spadlými závorami.

Kriminalisté by měli v nejbližších hodinách odesílat návrh na vzetí kamioňáka do vazby. Soud by o něm měl rozhodnout v neděli či v pondělí.

