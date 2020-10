Autobus ve Slaném vjel do lidí, chlapec nepřežil. Řidiče teď obvinili

"Obviněný řidič autobusu při najíždění mezi ostrůvky zastávek neúmyslně zavinil dopravní nehodu, když nepřizpůsobil rychlost jízdy autobusu svým schopnostem a vlastnostem vozidla a při zatáčení vlevo mezi ostrůvky zastávek nezvládl řízení,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Nováková.

Tragická nehoda se stala v úterý 9. června krátce před půl jednou odpoledne na autobusové zastávce ve Slaném na Kladensku. Sražený sedmiletý chlapec na místě podlehl těžkým zraněním, další tři lidi museli záchranáři ošetřit. Jednoho z nich převezli do nemocnice.

"Zasekl se mi plyn. Přidal se plyn a jelo to furt. Strhnul jsem to, abych neporazil támhlety lidi. Tak jsem to strhl sem," hájil se ihned po nehodě řidič autobusu.

Řidič je nyní obviněn z usmrcení z nedbalosti a hrozí mu až šest let za mřížemi. "V rámci prověřování byli osloveni soudní znalci z oboru silniční dopravy, kteří neshledali, že by byla příčinou dopravní nehody technická závada autobusu. Řidiči hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až šest let," dodala Nováková.

Autobus ve Slaném najel do lidí na zastávce. Podívejte se na reportáž televize Nova: